Башҡортостан
+8 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
21 Октября , 07:00

Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған

"Тим" Өфөгә йәшәргә күскән, следж-хоккей уйнай башлаған

Добавить в предпочтительные источники Google
Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырғанВетеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған
Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған

“Ватанды һаҡлаусылар” фондының социаль координаторҙары МХО ветераны Тимур Дәүләтбаевҡа РФ Социаль фонды аша заманса протез алырға ярҙам иткән.

“Тим” позывнойы йөрөткән яугир-ветеран– Хәйбулла районы егете, махсус хәрби операцияла ауыр яраланыуҙан һуң ике аяғын да юғалтҡан. “Башта штурмлау отрядында хеҙмәт иттем. Сираттағы заданиены үтәгәндә ҡаты яраландым. Алғы һыҙыҡта гуманитар ярҙам күрһәтеп торҙолар, рухи терәк тә булдылар”, – тип һөйләй “Тим”. – Өйгә ҡайтҡас, ярҙамдан тыш бер нәмә лә эшләй алмай инем. Хәҙер протезға күнектем, хоккей ҙа уйнайым. МХО-нан ҡайтҡан егеттәргә ярҙам итеүҙә ҡатнашыу теләгем дә бар”, – ти ул.

Ветеран егет Өфөгә йәшәргә күскән, следж-хоккей уйнай башлаған. Быға “Ватанды һаҡлаусылар” фонды амбассадоры, дүрт тапҡыр Паралимпия уйындары чемпионы Ирек Зарипов менән аралашыу этәргес булған.

Йыл башында фонд Тимурға ҡул менән идара итеүгә ҡоролған автомобиль, адаптив кейем комплекты тапшырған.

“Тим”ға уңыштар теләйек!

Мәғлүмәт, фото: vk.ru/wall-220653548_10854

Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған
Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған
Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған
Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған
Ветеран протезға күнегеп, яңынан рулгә ултырған
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика