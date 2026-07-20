Бензинға ихтыяж артыуы хәлде ҡатмарлаштыра

Башҡортостан юлдаш телеканалының тура эфирында һәм Республикаға идара итеү үҙәгенең социаль селтәрҙәрендә барған брифингта бөгөн дә Башҡортостандың яғыулыҡ баҙарындағы мөһим һорауҙарға асыҡлыҡ индерелде.
Бөгөн тура эфирҙа Башҡортостандың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Эдуард Мостафин һәм Башҡортостандың сауҙа һәм хеҙмәттәр министры Константин Климин ҡатнашты.
Ял көндәрендә республикабыҙҙа яғыулыҡ буйынса хәл еңелдән булманы. Ҡайһы бер яғыулыҡ ҡойоу станцияларында водителдәр сағыштырмаса тиҙ хеҙмәтләндерелде, ҡайһы бер райондарҙа хәл ауырлашты.
- Ял көндәрендә хәл ҡатмарлы ғына булды, ләкин контролдә тотолдо. Бөгөн дә барыһын да күҙәтеүгә алғанбыҙ. Ысынлап та, ҡайһы бер райондарҙа хәл ауырлашты. Мәҫәлән, йәкшәмбе көнө Асҡында бензин менән хәл ҡатмарлашып киткәйне, кискә районға яғыулыҡ килтерелде. Өфөлә лә бензинға ҙур ихтыяж булды. Был ял көндәрендә күптәрҙең туғандарына ҡунаҡҡа барыуы, тәбиғәткә сығыуы менән дә бәйле. Кисә киске ваҡыт менән сағыштырғанда бөгөн иртәнгә заправкаларҙа сират кәмене.
Яғыулыҡҡа ихтыяж ҙур. Яғыулыҡ һатыусы ҙур селтәрҙәргә көсөргәнештең төшөүе менән дә бәйле килеп тыуған хәл, – тине Эдуард Мостафин.
Бензинға, аҙыҡ-түлеккә хаҡ күтәрелеп китмәҫме, тигән борсолоу ҙа белдерә халыҡ. Башҡортостандың сауҙа һәм хеҙмәттәр министры Константин Климин был йәһәттән хәүефләнергә урын булмауын әйтте, тынысландырырлыҡ һандар килтерҙе.
- Башҡортостанда 92-се, 95-се төр бензинға һәм дизель яғыулығына Волга буйы федераль округында һәм, ғөмүмән, Рәсәйҙәге менән сағыштырғанда уртаса хаҡтар түбәнерәк килә, - тине министр. Шулай уҡ ул яһалма рәүештә хаҡтарҙы күтәреү күренешенең дә булмауын билдәләне.
Төбәктәр ҙә иғтибар үҙәгендә. Был юлы тура бәйләнешкә Баймаҡ районы хакимиәте башлығы Азамат Иҙрисов сыҡты.
- Хәл ҡалмарлы булып ҡала. Районда 5 яғыулыҡ ҡойоу станцияһы булһа, әле береһендә генә яғыулыҡ бар. Аграрийҙар өсөн хәл тотороҡло. Ауыл хужалығы етештереүселәре алдан уҡ яғыулыҡ-майлау материалдары алыуға килешеүҙәр төҙөнө. Махсус техника буйынса ла хәл тыныс. Проблемалар юҡ, - тине хакимиәт башлығы.
Һәммәбеҙҙе лә түҙемлеккә һынаған был осорҙа сабырлыҡ һаҡларға, бер-беребеҙгә ихтирам менән ҡарарға, инвалидтарҙы сиратһыҙ үткәреү кеүек күренештәрҙе лә аңлап ҡабул итергә саҡырҙы брифингта ҡатнашыусылар.
Фото: Республикаға идара итеү үҙәгенән.