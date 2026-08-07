9 августа Рәсәйҙә төҙөүселәр һөнәри байрамын билдәләй. Ошо айҡанлы 7 августа Өфөнөң “Торатау” конгресс-холында Төҙөүселәр көнөнә арналған тантаналы сара үтте. Быйыл тармаҡ вәкилдәре үҙҙәренең һөнәри байрамын 70-се тапҡыр билдәләй.
Республика Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары Рөстәм Ғәзизов, төҙөүселәрҙе ҡотлап, бөгөн төҙөлөш комплексы – иҡтисадыбыҙҙың иң ҙур секторы, тип билдәләне. Ҡатнаш тармаҡтар менән бергә ул тулайым эске продукттың яҡынса 20 процентын бирә. Башҡортостан төҙөлөш күләме буйынса алдынғы ун төбәк иҫәбенә инә.
– Йыл һайын беҙ өс миллион квадрат метрҙан ашыу торлаҡты файҙаланыуға тапшырабыҙ (2022 йылдан алып). Республикала торлаҡ менән тәьмин ителеш бер кешегә 31 квадрат метрҙан артҡан (2025 йыл йомғаҡтары буйынса - бер кешегә 31,23 квадрат метр), был Рәсәй күрһәткестәренән юғарыраҡ. Бөгөн төҙөлөш комплексы системалы һанлаштырыу һәм етештереү базаһын яңыртыу һөҙөмтәһендә сифатлы яңы кимәлгә сыға. Һеҙҙең хеҙмәтегеҙ һөҙөмтәһендә кисә буш торған урындарҙа яңы биҫтәләр, үҫешкән инфраструктуралы заманса торлаҡ комплекстары барлыҡҡа килә. Ихаталар һәм парктар төҙөкләндерелә. Балалар баҡсалары һәм мәктәптәр, медицина учреждениелары һәм спорт объекттары асыла. Бөгөнгө бурыс - төҙөлөш темптарын һаҡлап ҡалыу ғына түгел, ә киләсәккә яҡшы нигеҙ булдырыу. Республиканың ҡала төҙөлөшө потенциалы бөгөн үк һигеҙ миллион квадрат метр торлаҡ тапшырып килә, – тине Рөстәм Ғәзизов.
Шулай уҡ сығышында Өфөләге ҙур объекттар, шулай уҡ әле Дүртөйлөлә майҙаны 5,4 мең квадрат метрға тиң булған заманса Боҙ аренаһы, Үрге Ҡыйғы ауылында яңы балалар сәнғәт мәктәбе, федераль бюджет сараларын йәлеп итеп, Иглинда яңы поликлиника төҙөлөүе тураһында һөйләне.
Ул үҙенең фиҙакәр хеҙмәте менән төҙөлөш тармағына нигеҙ һалған төҙөүсе ветерандарға айырым рәхмәт һүҙҙәрен белдереп, Башҡортостандың дәүләт наградаларын тапшырҙы.
Дәүләт наградаларын алыусылар араһында төҙөлөш ветерандары ла бар. Уларҙың береһе – “Өфө ҡалаһының инвестиция-төҙөлөш комитеты” махсуслаштырылған төҙөүсеһе” акционерҙар йәмғиәте идаралығында үҫеш буйынса проекттар етәксеһе Рәмил Каррам улы ХӘЛИМОВ “Хеҙмәт даны” миҙалы менән бүләкләнде.
– 1973 – 1978 йылдарҙа Өфө нефть институтының төҙөлөш факультетында белем алып, аңлы рәүештә төҙөүсе булып киттем. Ул ваҡытта төҙөлөш факультеты асылды һәм ул популяр булды. Ағайым да төҙөүсе булды, мин дә уға эйәрҙем һәм бер ҙә үкенмәйем. Һөнәремде яратам, республикала йәшәү һәм тыуған ҡаламда йәшәү оҡшай. Хеҙмәттәштәрем, дуҫтарым менән проекттар эшләгәндә, төҙөгәндә аралашыуҙан шатлыҡ кисерәм.
Төҙөүсе булыуым менән ғорурланам. Ҡала буйлап үткәндә, үҙебеҙ төҙөгән объекттарға ҡарап, уларҙы нисек һалыуыбыҙ, ауырлыҡтар иҫкә төшә. Төҙөлөш бер ваҡытта ла еңел бирелмәй, сөнки уны буш урында башлайһың. 48 йыл ошо тармаҡта хеҙмәт итәм, институт менән иҫәпләһәм, 53 йыл. Ғөмүмән, ғүмеремде яратҡан һөнәремә һәм яратҡан ҡалама бағышланым, шуға күрә лә хеҙмәтемде юғары баһалағандары өсөн бик шатмын. Мин пенсионер, әммә эшләйем, сөнки миңә был оҡшай, – ти Рәмил Каррам улы.
Рәсәй лидерҙарының береһе
Төҙөлөш - Башҡортостан иҡтисадының төп тармаҡтарының береһе, төҙөлөш комплексы тулайым төбәк продуктының 12 процентын тәшкил итә. Тармаҡта 100 меңдән ашыу кеше эшләй, ә 2025 йыл йомғаҡтары буйынса төҙөлөш эштәре күләме 440 миллиард һум тәшкил итә.
Башҡортостан Республикаһы идара итеү командаһының дөрөҫ системалы эше һөҙөмтәһендә төҙөлөш тармағы төбәктең социаль-иҡтисади үҫешен йәнләндереүселәрҙең береһе булып ҡала. Республика торлаҡ төҙөлөшө, “Тормош өсөн инфраструктура” милли проектын тормошҡа ашырыу, инженер инфраструктураһын үҫтереү, биләмәләрҙе комплекслы үҫтереү һәм социаль объекттар төҙөү буйынса Рәсәй алдынғылары иҫәбенә инә. Торлаҡ төҙөлөшө күләме буйынса Волга буйы федераль округында икенсе урынды биләй һәм төҙөлөш эштәре күләме буйынса Рәсәйҙең алдынғы ун төбәге иҫәбенә инә. Ғөмүмән, Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса төҙөлөш тармағы төбәк үҫешенең төп йүнәлештәренең береһенә әүерелде.
Биләмәләр комплекслы үҫтерелә
Республика идара итеү командаһының ҡарашы биләмәләрҙе комплекслы үҫтереүгә ҡайтып ҡала. Яңы торлаҡ менән бергә мәктәптәр, балалар баҡсалары, поликлиникалар, спорт объекттары, юлдар һәм инженер селтәрҙәре төҙөлә. Былтыр ғына 14 ҙур социаль объект, шул иҫәптән заманса мәктәптәр, поликлиникалар, республика кардиология үҙәгенең хирургия корпусы, мәҙәниәт йорттары һәм спорт объекттары сафҡа индерелгән. Был айырым торлаҡ кварталдары түгел, ә тулы ҡала мөхитен булдырырға мөмкинлек бирә.
Башҡортостан биләмәләрҙе комплекслы үҫтереү механизмын тормошҡа ашырыу буйынса илдең иң әүҙем төбәктәренең береһе булып тора. Бөгөн 11 муниципалитетта 47 биләмәне комплекслы үҫтереү килешеүе төҙөлгән, ҡала төҙөлөшө ҡеүәте 4,7 миллион квадрат метрҙан ашыу торлаҡ тәшкил итә, ә әйләнешкә 1,6 мең гектар майҙан йәлеп ителгән. Бер үк ваҡытта республика “Ағиҙел аръяғы” һәм “Өфө аръяғы” инженер инфраструктураһын үҫтереүгә инвестициялар һала, киләсәктә 20 миллион квадрат метрҙан ашыу яңы торлаҡ төҙөү өсөн нигеҙ булдыра.
Төбәктең төҙөлөш сәйәсәте инженер инфраструктураһын киң масштабта үҫтереүҙе үҙ эсенә ала. Башҡортостан газлаштырыу кимәле буйынса Рәсәй лидерҙары иҫәбенә инә – 87,6 процент, ил буйынса уртаса 75 процент. 52 ҡасаба-ара газ үткәргес төҙөлә, тағы ла 107 тораҡ пунктҡа тәбиғи газ килә, ә социаль газлаштырыу программаһы буйынса 75 меңдән ашыу йорт зәңгәр яғыулыҡҡа тоташтырыла. Тап инженер инфраструктураһы яңы торлаҡ райондарын артабан үҫтереүҙе һәм халыҡтың йәшәү сифатын яҡшыртыуҙы тәьмин итә.
Төҙөлөш сәйәсәтенең төп һөҙөмтәһе – кешеләр өсөн тормоштағы үҙгәрештәр. 2025 йылда ғына 117 меңдән ашыу ғаилә торлаҡ шарттарын яҡшыртты, бер кешегә уртаса торлаҡ менән тәьмин ителеш 31 квадрат метрҙан ашып китте, ташлама менән файҙаланған категорияларҙан алты меңдән ашыу кеше дәүләт ярҙамы алды. 2019 йылдан авария хәлендәге торлаҡтан 13 меңгә яҡын кеше күсерелгән, ә насар тороштағы торлаҡ фонды 168 мең квадрат метрға тиерлек кәмегән.
Заманса ҡараш
Республика Башлығы инициативаһы буйынса төбәктең киләсәген билдәләгән ҙур инфраструктура проекттары тормошҡа ашырыла. Евразия фән-белем биреү үҙәге. Дөйөм майҙаны 140 мең квадрат метр тәшкил иткән Вуз-ара студенттар кампусы төҙөлөшө дауам итә, ул илдең иң ҙур Фәнни-белем биреү үҙәктәренең береһенә әүереләсәк. Бер үк ваҡытта республика заманса мәктәптәр төҙөй, шул иҫәптән 2200 урынлыҡ Волга буйы федераль округының иң ҙур мәктәбе, кадрҙар әҙерләү һәм иҡтисадты артабан үҫтереү өсөн шарттар булдыра.
Олег Яровиков, Валерий Шахов фотолары.