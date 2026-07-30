Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
30 Июля , 12:20

Йомаға ошо доға менән инәйек

Үҙебеҙҙе, яҡындарыбыҙҙы ялғандан, яуызлыҡтан, бәләләрҙән һаҡлау доғаһы - яҙмала.

Йомаға ошо доға менән инәйекЙомаға ошо доға менән инәйек
Йомаға ошо доға менән инәйек

Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм кесаҙна төнөндә йәки йома көн дауамында "Әл-Кәһф" (“Мәмерйәләр”) сүрәһен уҡырға ҡушҡан.

Был сүрәнең тәүге ун аятын ятлап алған кеше Дәжжәл фетнәһенән (алдаҡтан, ялғандан, яуызлыҡтан, бәләнән) һаҡланған булыр", – тигән Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм (Мөслим йыйынтығынан).

1. Әл-хә́мдү лилләәһил-ләҙииии ә́нзәлә ғәләә ғә́бдиһил-Китәәбә үә ләм йә́джғәл-ләһүү ғиүәджәә.

Мәғәнәһе: Үҙ ҡолона (Мөхәммәткә) Китап (Ҡөрьәнде) назил ҡылған һәм унда (был Китапта) [һис бер] ялғанға юл ҡуймаған Аллаһҡа [барлыҡ] хәмед-маҡтауҙар булһын!

2-4. Ҡа́ййимәл-лийүнҙира бә́ьсән шәдиидәм-мил-ләдүнһү үә йүбәшшираль-мүьминиинәл-ләҙиинә йәғмәлүүнәс-саалихәәти ә́ннә лә́һүм ә́джран хәсәнәә. Мәәкиҫиинә фииһи әбәдәә. Үә йүнҙираль-ләҙиинә ҡаалүт-тәхаҙәл-лааһу үәләдәә.

Мәғәнәһе: Уны тура иткән; [иман килтермәгәндәрҙе] Беҙҙең тарафтан булған бөйөк асыуҙан (ҡаты язанан) иҫкәртеү һәм изге ғәмәлдәр ҡылған мөьминдәрҙе уларға улар унда мәңге ҡаласаҡ яҡшы әжер (Йәннәт) [әҙерләнгәнлеге] менән шатландырыу өсөн һәм «Аллаһ үҙенә бала алды» тигән [мөшриктәрҙе] иҫкәртеү өсөн [Аллаһ был китапты назил ҡылды].

Доғаларыбыҙ Аллаһ тарафынан ҡабул ителһен, имен-һау булайыҡ.

Автор фотоһы.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика