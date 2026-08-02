Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
1 Августа , 19:10

Ҡороған шишмәне терелтер доға

Сабир хәҙрәт Красноусольск шифаханаһындағы бер сығанаҡты ошо доға менән өшкөрә, һыуы кире ҡайта. Был тәжрибәне ҡулланып, йәғни, ошо доғаны уҡып, шишмәнең башын өшкөрөп, һыуҙы кире ҡайтарыусылар булды. Был көслө доға, ҡулланығыҙ. Кемдәр ғәрәпсә уҡый белмәй, уҡый белгәндәрҙән үҙебеҙҙең хәреф менән яҙҙырып алығыҙ..." – тип яҙҙы яҙыусы Лира Яҡшыбаева. 

Ҡороған шишмәне терелтер доғаҠороған шишмәне терелтер доға
Ҡороған шишмәне терелтер доға

"Ҡороған йәки ҡороп барған шишмәләрҙе ошо "Ер һәм күк хазинаһы асҡыстары" доғаһын ете ҡат уҡып өшкөрөгөҙ. Һыуы ҡабат ҡайтыр. Был хаҡта "Табын әүлиәһе" тигән китапта яҙҙым. Сабир хәҙрәт Красноусольск шифаханаһындағы бер сығанаҡты ошо доға менән өшкөрә, һыуы кире ҡайта. Был тәжрибәне ҡулланып, йәғни, ошо доғаны уҡып, шишмәнең башын өшкөрөп, һыуҙы кире ҡайтарыыусылар булды. Был көслө доға, ҡулланығыҙ. Кемдәр ғәрәпсә уҡый белмәй, уҡый белгәндәрҙән үҙебеҙҙең хәреф менән яҙҙырып алығыҙ..." – тип яҙҙы яҙыусы Лира Яҡшыбаева социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.

"Ер һәм күк хазиналарының асҡысы" доғаһының транскрипцияһы.

"Ләә иләәһә илләллаһу үә Аллаһу әкбәрү үә сүбхәәнәллаһи үәлхәмдүлилләһи үәстәғфируллаһәл ләҙии

Ләә иләәһә илләә һүүәл әүүәлү үәл әәхыйру уаҙ - ҙаһиру үәл - бәтыйну йүхиййү үәл йүмиитү үә һүүә хәййүл ләә йәмүүтү, бийәдиһил хайру үә һүүә ғәләә күлли шәй ин ҡадир. (Был транскрипция Зилә ханым Илбаҡтинанан).

Әлбиттә, кемдер был яҙманы әкиәт тип тә ҡарар, әммә тәбиғәттә, беҙ йәшәгән донъяла беҙ аңлатып бөтә алмаҫлыҡ мөғжизәләр етерлек.

Сығанаҡ һәм фото: vk.com/id221104265

Лилия Каменева (Бакалинские зори)

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика