Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
19 Августа , 20:00

Төрлө яуызлыҡтарҙан һаҡланыуға доға

Хәйерле иртә! Көнөгөҙ матур үтһен!

Төрлө яуызлыҡтарҙан һаҡланыуға доғаТөрлө яуызлыҡтарҙан һаҡланыуға доға
Төрлө яуызлыҡтарҙан һаҡланыуға доға

"Аллаһүммә инни әғүүҙү бикә минәл-бүхли үә әғүҙү бикә минәл-жүбни үә әғүҙү бикә ән үраддә илә әрҙәлил-ғүмр. Үә әғүҙү бикә мин фитнәтит-дүнйә. Үә әғүҙү бикә мин ғәҙәбил ҡәбр".

     Мәғәнәһе: "Әй, Раббым! Һаранлыҡтан, ҡурҡаҡлыҡтан ҡасып, мин һинең үҙеңә генә һыйынам, яҡлауыңды өмөт итәм. Миңә үҙемдең зәғиф, хәлһеҙ, ҡыйырһытылған саҡтарыма әйләнеп ҡайтмаҫҡа ярҙам ит. Был донъя фетнәләренән арала. Ҡәбер ғазаптарынан ҡотҡарыуыңды һорайым".

📍"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика