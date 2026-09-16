Йортто бәлә-ҡазанан, ҡайғы-хәсрәттән һаҡлау өсөн

Доға ҡылғанда тәһәрәтле булыу хәйерле һанала. Ҡибла яғына ҡарап, ҡулдарҙы күтәреп доға ҡылыу яҡшы.
“Әлхәмдү лилләһи Раббиль ғәәләмиин... Әссаләтү үәссәләәмү ғәләә расүлинәә Мүхәммәдин үә ғәләә әәлиһи үә әсхәәбиһи әжмәғыйн. Аллааһүммә Раббәнәә әңзилнәә мүңзәләм-мүбәәракәү-үә әңтә хайруль мүңзилиин”.
Йә, рәхимле һәм шәфҡәтле Раббым! Ер ҙә, күктәр ҙә, барлыҡ ғаләмдәр ҙә Һинең әмереңә буйһона! Бөтә шатлыҡтар ҙа, ҡайғы-хәсрәттәр ҙә фәҡәт Һинең ҡөҙрәтеңдә!
Йә Раббым! Теләһәң, бәндәләреңә һәм теләгән ерҙәргә бәрәкәтеңде иңдерәһең. Теләһәң, ул бәрәкәттәрҙе алаһың...
Йә Раббым Аллаһ! Ғүмерҙе лә, һаулыҡты ла, йәшәү өсөн барлыҡ мөмкинлектәрҙе лә Һин генә Үҙ фазылың һәм рәхмәтең менән бирәһең. Ошо йортто (фатирҙы) ла был ғаиләгә (ғаиләбеҙгә) биреп, уларҙы (беҙҙе) хөрмәтләнең, Үҙ рәхмәтең менән бүләкләнең.
Йә Раббым! Ошо йортҡа бәрәкәтеңде, рәхмәтеңде, нурыңды һәм һаҡсы фәрештәләреңде иңдер. Ошо йортта йәшәүселәрҙең тәндәренә — сихәт, йәндәренә — тыныслыҡ, күңелдәренә һиҙәйәт нуры бир. Араларына татыулыҡ һәм мөхәббәт һалып, ил-көн тыныслығында, ҡайғы-хәсрәт күрмәйенсә, берҙәм һәм имен йәшәүҙәрен насип ит...
Йә Раббым! Һин — Әл-Хафиз (Һаҡлаусы) тигән бөйөк исемгә эйә булған олуғ Яратыусыбыҙ. Йә Аллаһ, ошо йортто һәм унда йәшәүсе ҡолдарыңды барлыҡ яуызлыҡтарҙан һаҡла! Бигерәк тә ут бәләһенән, һыу баҫыуҙан, көслө ел-дауылдарҙан, ҡараҡтарҙың яман ниәттәренән һәм ғәмәлдәренән, шайтандарҙың зарарынан һаҡла, йә бөйөк Раббыбыҙ!
Йә, берҙән-бер Аллаһ! Ошо ғаиләгә үҙ йортонда шатланып, ҡыуанып, мул хәләл ризыҡтар менән ризыҡланып, оҙон, матур һәм ғибәҙәтле ғүмер кисереүҙәрен насип ит. Ярҙәмеңдән ташлама, Үҙ рәхмәтеңдә булырға насип әйлә.
Раббәнәә әәтинә фид-дүньйәә хәсәнәтәү-үә фил-әәхирати хәсәнәтәү-үә ҡинәә ғәҙәәбән-нәәр. Бирахмәтикә йәә әрхәмәр-раахимиин.
Әәмиин!
Сығанаҡ: "Иманлы булайыҡ!" төркөмө.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!