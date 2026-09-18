Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
18 Сентября , 09:30

Йома намаҙы алдынан һайлауға барған

"Хәйерлегә булһын! Донъяға тыныслыҡ килһен!"

Йома намаҙы алдынан һайлауға барғанЙома намаҙы алдынан һайлауға барған
Йома намаҙы алдынан һайлауға барған

18 - 20 сентябргә тәғәйенләнгән һайлауҙарҙа республикабыҙ халҡы тәүге көндән үк әүҙем тауыш бирә башланы.

Мәҫәлән, Бөрйән районының Яңы Монасип ауылы имам-хатибы Вахит хәҙрәт Ҡыуандыҡов гражданлыҡ бурысын тәүге көндә үк үтәгән.

- Йома намаҙына барышлай һайлау участкаһына индем, - тигән ул. - Хәйерлегә булһын! Һайлау имен-аман үтһен, донъяға тыныслыҡ килһен. Аллаһ Тәғәлә барыбыҙҙан да риза булһын, амин!

Исламда йәмәғәт менән бергә булыу, гражданлыҡ бурысын үтәү зарурлығына ҙур иғтибар бүленә. Дәүләттең, халҡыбыҙҙың, өммәттең киләсәген уйлаған кеше ҙур саранан ситтә ҡалмаҫ, тигән ышаныста дини йәмәғәтселек.

 

Сығанаҡ: "Таң" гәзите.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

 

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика