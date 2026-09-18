Йома намаҙы алдынан һайлауға барған

18 - 20 сентябргә тәғәйенләнгән һайлауҙарҙа республикабыҙ халҡы тәүге көндән үк әүҙем тауыш бирә башланы.
Мәҫәлән, Бөрйән районының Яңы Монасип ауылы имам-хатибы Вахит хәҙрәт Ҡыуандыҡов гражданлыҡ бурысын тәүге көндә үк үтәгән.
- Йома намаҙына барышлай һайлау участкаһына индем, - тигән ул. - Хәйерлегә булһын! Һайлау имен-аман үтһен, донъяға тыныслыҡ килһен. Аллаһ Тәғәлә барыбыҙҙан да риза булһын, амин!
Исламда йәмәғәт менән бергә булыу, гражданлыҡ бурысын үтәү зарурлығына ҙур иғтибар бүленә. Дәүләттең, халҡыбыҙҙың, өммәттең киләсәген уйлаған кеше ҙур саранан ситтә ҡалмаҫ, тигән ышаныста дини йәмәғәтселек.
Сығанаҡ: "Таң" гәзите.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026