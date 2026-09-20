Имам-мөхтәсиб өлгө күрһәтте

Архангел районы имам-мөхтәсибе Фәнзил хәҙрәт Хисаметдинов ҡатыны Наилә Хәләф ҡыҙы менән бергә һайлауҙа ҡатнашып, мосолман ҡәрҙәштәренә күркәм өлгө күрһәтте.
“Мосолман йәмәғәт тормошонда әүҙем ҡатнашырға, ундағы төрлө ваҡиғалар өсөн яуаплылыҡ тоторға тейеш, – ти ул. – Әгәр ҙә беҙ мөһим саранан ситтә ҡалһаҡ, битарафлыҡ күрһәтһәк, Ислам диненең киң таралыу мөмкинлегенә кәртә ҡуясаҡбыҙ. Йәмғиәттең әүҙем өлөшө булараҡ, ошондай сараларҙа дәррәү ҡатнашырға тейешбеҙ.
Киләсәген уйламаған кеше генә йәмғиәттән айырыла. Ә динебеҙ һәр саҡ әүҙем булыу, тормоштоң уртаһында ҡайнау яғында”.
Тормошта барған ваҡиғаларға битараф кеше үҙенең, яҡындарының, халҡының яҙмышына ҡул һелтәй, көсөнә ышанмай, тиелә динебеҙ һабаҡтарында. Тимәк, киләсәгебеҙҙе хәстәрләргә теләйбеҙ икән, үҙ һүҙебеҙҙе әйтергә, ситтә ҡалмаҫҡа бурыслыбыҙ.
Фото: Архангел районы хакимиәте төркөмөнән.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026