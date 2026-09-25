"Атайың ошонда ятып үлде - карауатын ташлағыҙ!"

“Атайым оҙаҡ ваҡыт ошо карауатта ауырып ятты. Күптән түгел баҡыйлыҡҡа китеп барҙы. Карауатын ташлағыҙ, файҙаланмағыҙ, тип әйтеп китте бер апайым. Кешенең йәне сыҡҡан урын бит, унда йоҡларға ла ярамай, ти. Ҡәҙерле кешемдең карауатын нимә эшләтәйем икән?”
Ошо һорауға абруйлы диндарҙарыбыҙҙың һүҙҙәренә, дини китаптарға таянып яуап бирергә тырышабыҙ.
Динебеҙ ҡанундары еңел, уларҙы ҡатмарлаштырмағыҙ, тигән пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм бер хәҙисендә. Ә халҡыбыҙҙа, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ырым-шырымға, хөрәфәттәргә ышанғандар күп. Әлеге ваҡиғаға килгәндә, карауат ябай йыһаз ғына бит. Ул бер ниндәй ҙә көскә эйә түгел – ғүмерҙе ҡыҫҡартмай, ризыҡты кәметмәй һ.б. Барыһы ла – тик Аллаһ Тәғәләнән.
Әлбиттә, ауырып ятҡан кешенең урынын таҙартырға кәрәк, талап ителһә, химчистка ла эшләтеп алырға була. Тик “кешенең йәне сыҡҡан карауаттан файҙаланырға ярамай” тип ҡәтғи раҫлау динебеҙ ҡанундарына тап килмәй, был һүҙ – хөрәфәт. Алда әйтелгәнсә, яҙмышыбыҙ, тәҡдиребеҙ, ризығыбыҙ – Аллаһтан.