Башҡортостан
+20 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
25 Сентября , 10:10

"Атайың ошонда ятып үлде - карауатын ташлағыҙ!"

Кешенең йәне сыҡҡан урынды, йыһазды нимә эшләтергә?

"Атайың ошонда ятып үлде - карауатын ташлағыҙ!""Атайың ошонда ятып үлде - карауатын ташлағыҙ!"
"Атайың ошонда ятып үлде - карауатын ташлағыҙ!"

“Атайым оҙаҡ ваҡыт ошо карауатта ауырып ятты. Күптән түгел баҡыйлыҡҡа китеп барҙы. Карауатын ташлағыҙ, файҙаланмағыҙ, тип әйтеп китте бер апайым. Кешенең йәне сыҡҡан урын бит, унда йоҡларға ла ярамай, ти. Ҡәҙерле кешемдең карауатын нимә эшләтәйем икән?”

Ошо һорауға абруйлы диндарҙарыбыҙҙың һүҙҙәренә, дини китаптарға таянып яуап бирергә тырышабыҙ.

Динебеҙ ҡанундары еңел, уларҙы ҡатмарлаштырмағыҙ, тигән пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм бер хәҙисендә. Ә халҡыбыҙҙа, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ырым-шырымға, хөрәфәттәргә ышанғандар күп. Әлеге ваҡиғаға килгәндә, карауат ябай йыһаз ғына бит. Ул бер ниндәй ҙә көскә эйә түгел – ғүмерҙе ҡыҫҡартмай, ризыҡты кәметмәй һ.б. Барыһы ла – тик Аллаһ Тәғәләнән.

Әлбиттә, ауырып ятҡан кешенең урынын таҙартырға кәрәк, талап ителһә, химчистка ла эшләтеп алырға була. Тик “кешенең йәне сыҡҡан карауаттан файҙаланырға ярамай” тип ҡәтғи раҫлау динебеҙ ҡанундарына тап килмәй, был һүҙ – хөрәфәт. Алда әйтелгәнсә, яҙмышыбыҙ, тәҡдиребеҙ, ризығыбыҙ – Аллаһтан.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика