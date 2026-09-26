Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
26 Сентября , 13:15

"Ҡөрьән ашы табынына сәнске ҡуймағыҙ!"

Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ҡурҡып, өҫтәлдән сәнскеләрҙе йәһәт кенә йыйып алдым... 

"Ҡөрьән ашы табынына сәнске ҡуймағыҙ!""Ҡөрьән ашы табынына сәнске ҡуймағыҙ!"
"Ҡөрьән ашы табынына сәнске ҡуймағыҙ!"

“Ҡөрьән ашы табынына сәнске ҡуйырға ярамай бит. Йыйып алығыҙ!” Күрше райондан килгән ҡунаҡтарҙың береһе шулай тигәс, аптырап ҡалдым. Сәбәбен аңлатмаһа ла, Ҡөрьәндән дәлил килтермәһә лә, шикләнеп, ҡурҡып, өҫтәлдән сәнскеләрҙе йәһәт кенә йыйып алырға тура килде. Бындай тәртип ысынлап бармы икән?”

Гәзит уҡыусыбыҙҙан килгән һорауға абруйлы диндарҙарыбыҙҙың һүҙҙәренә, дини китаптарға нигеҙләнеп яуап бирәбеҙ.

Нимәнелер эшләргә ярамағанын әйткән кеше быға ҡәтғи дәлилде лә килтерергә тейеш. Ә был осраҡта аңлатма юҡ. Сәнске – ашағанда ҡулланыу өсөн ғәйәт уңайлы прибор. Уны өҫтәлгә ҡуйыуҙан бер ниндәй зыян да, кәмселек тә юҡ. Сәнске Ҡөрьән уҡыған кешегә лә, мәжлестәгеләргә лә, доғаға ла зарар килтермәй. Борон ул булмаған. Шуға ла, бәлки, “сәнскене дини табынға ҡуйырға ярамай” тигән һүҙ таралғандар. Ысынында был – нигеҙһеҙ тыйыу. Динебеҙҙе ҡатмарлаштырмайыҡ.

 

Автор фотоһы.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика