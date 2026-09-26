"Ҡөрьән ашы табынына сәнске ҡуймағыҙ!"

“Ҡөрьән ашы табынына сәнске ҡуйырға ярамай бит. Йыйып алығыҙ!” Күрше райондан килгән ҡунаҡтарҙың береһе шулай тигәс, аптырап ҡалдым. Сәбәбен аңлатмаһа ла, Ҡөрьәндән дәлил килтермәһә лә, шикләнеп, ҡурҡып, өҫтәлдән сәнскеләрҙе йәһәт кенә йыйып алырға тура килде. Бындай тәртип ысынлап бармы икән?”
Гәзит уҡыусыбыҙҙан килгән һорауға абруйлы диндарҙарыбыҙҙың һүҙҙәренә, дини китаптарға нигеҙләнеп яуап бирәбеҙ.
Нимәнелер эшләргә ярамағанын әйткән кеше быға ҡәтғи дәлилде лә килтерергә тейеш. Ә был осраҡта аңлатма юҡ. Сәнске – ашағанда ҡулланыу өсөн ғәйәт уңайлы прибор. Уны өҫтәлгә ҡуйыуҙан бер ниндәй зыян да, кәмселек тә юҡ. Сәнске Ҡөрьән уҡыған кешегә лә, мәжлестәгеләргә лә, доғаға ла зарар килтермәй. Борон ул булмаған. Шуға ла, бәлки, “сәнскене дини табынға ҡуйырға ярамай” тигән һүҙ таралғандар. Ысынында был – нигеҙһеҙ тыйыу. Динебеҙҙе ҡатмарлаштырмайыҡ.
Автор фотоһы.