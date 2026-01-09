Теләк (хәжәт) намаҙы доғаһы

Был — хөрмәтле Пәйғәмбәребеҙ ﷺ өйрәткән доғаларҙың береһе:
لَا إِلَهَ إِلَّا ﷲُ الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ. سُبْحَانَ ﷲِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِیمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ. لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَیْتَهَا یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
Уҡылышы:
«Ләә иләһә илләллааһуль-хәлиимүль-кәрииим. Сүбхәәнәллааһи раббиль-ғәршиль-ғәзыыыйм. Әлхәмдү лилләәһи раббиль-ғәәләмиин. Әсьәлүкә мүүжибәәти рахмәтикә үә ғәзәәимә мәғфиратикә үәль-ғаниимәтә мин күлли биррин үәс-сәләәмәтә мин күлли иҫм. Ләә тәдәғ лии ҙәмбән илләә ғафәртәһү, үә ләә һәммән илләә фәрражтәһү, үә ләә хәәжәтән һийә ләкә ридан илләә ҡадайтәһәә, йәә әрхәмәр-раахимиин».
Мәғәнәһе:
«Хәлим һәм Йомарт Аллаһтан башҡа ғибәҙәткә лайыҡ илаһ юҡ. Бөйөк Ғәрештең Раббыһы булған Аллаһ һәр төрлө кәмселектән пак. Барлыҡ маҡтауҙар ғәләмдәрҙең Раббыһы Аллаһҡа хас.
Йә Аллаһ! Һинән рәхмәтеңә ирештергән ғәмәлдәрҙе, мәғфирәтеңә алып барған ныҡлы ниәттәрҙе, һәр изгелектән өлөш һәм һәр гонаһтан именлек һорайым.
Минең ғәфү ителмәгән бер гонаһымды ла, бөтөрөлмәгән бер ҡайғымды ла ҡалдырма. Һин риза булған бер теләгемде лә үтәлмәй ҡалдырма.
Эй мәрхәмәтлеләрҙең иң Мәрхәмәтлеһе!»
Сығанаҡ һәм фото: "Иманлы булайыҡ!" төркөмө.