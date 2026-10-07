Мөфтиәт фекер алышыуға йыя

Рәсәй халыҡтарының берҙәмлек йылына бағышлап, 14-15 октябрҙә Өфөлә “Исламдың юғары маҡсаттары һәм ҡиммәттәре” XVII халыҡ-ара ғилми-ғәмәли конференцияһы була. Сараны ойоштороусылар – Ислам мәҙәниәтенә, фәненә һәм мәғарифына ярҙам фонды, Башҡортостан Башлығы ҡарамағындағы Дәүләт-конфессия мөнәсәбәттәре буйынса совет булышлығында Рәсәй мосолмандары Үҙәк диниә назараты, Рәсәй ислам университеты.
Заман саҡырыуҙары шарттарында ил халыҡтары араһында берҙәмлекте нығытыу юлында мосолман өммәтенең көсөн әүҙемләштереү маҡсатында ойошторолған конференцияла илдең төрлө субъекттарынан власть органдары, мәғариф ойошмалары вәкилдәре, ғалим-руханиҙар, тарихсылар, теологтар, студенттар ҡатнашасаҡ, шулай уҡ Мысыр, Гвинея, Марокко, Сәғүд Ғәрәбстаны, Һиндостан, Ираҡ, Ҡаҙағстан, Тажикстан, Үзбәкстан, Тунис, Төркмәнстан һәм башҡа дәүләттәрҙән делегаттар көтөлә. Сара барышында бер нисә халыҡ-ара килешеү төҙөү ҡаралған.
Программаға килгәндә, 14 октябрҙә Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙа “Исламдың юғары маҡсаттары һәм ҡиммәттәре” XVII халыҡ-ара ғилми-ғәмәли конференцияһының пленар ултырышы була. Артабан “Йәмғиәттең сәләмәтлеге һәм дәүләттең бөтөнлөгө нигеҙе булараҡ, дини-әхлаҡи ҡиммәттәр”, “Ватан дини мәғрифәтендә Зыя Камали һәм “Ғәлиә” мәҙрәсәһе”, “Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға рухи ярҙам” тигән темаларға секция ултырыштары үтәсәк. Унан Юғары мөфтөйҙөң резиденцияһында “Евразия киңлегендә ислам мәғрифәтен үҫтереү” темаһына II халыҡ-ара “түңәрәк өҫтәл” уҙғарыу ҡаралған.
15 октябрҙә ошонда уҡ, “Ғәлиә” мәҙрәсәһенең 120 йыллығына бағышлап, “Камали уҡыуҙары” VI Рәсәй студенттар ғилми-ғәмәли конференцияһы үтә. Илдең мосолман белем биреү ойошмалары шәкерттәре араһында иң яҡшы фәнни докладҡа конкурс буласаҡ.
Фото: Рәсәй мосолмандарының Үҙәк диниә назараты.