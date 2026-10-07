Йоҡлар алдынан бер генә һөйләмлек доға

Доға һәм уның мәғәнәһе
“Әлхәмдү лилләәһил-ләзии әтғәмәнәә үә сәҡаанәә үә кәфәәнәә үә әәүәәнәә, фәкәм мимман ләә кәәфийә ләһү үә ләә мү’үийә.”
Мәғәнәһе: «Беҙҙе ашатҡан, һыуһынды ҡандырған, беҙҙе ҡайғыртҡан һәм һыйынырға урын биргән Аллаһҡа мәҙхиә булһын. Ә ҡайғыртыусыһы ла, башын һыйындырыр урыны ла булмаған кеше күп».
Бер һөйләмдә тормоштоң иң кәрәкле нәмәләре һанала: аш, һыу, хәстәрлек һәм йәшәр урын. Көн дә күреп өйрәнгәнгә, быларҙың береһе лә үҙенән-үҙе килмәгәнен онотабыҙ. Доғаның һуңғы һүҙҙәре айырыуса уйландыра: донъяла һыйыныр мөйөшө булмаған кеше күп. Шуға ла ятҡан урыныңа, бүлмәңдең йылыһына, табындағы икмәккә рәхмәт әйтеү — ул тормоштоң ҡәҙерен белеү ул.
Тәһәрәт менән ятыу
Йоҡо тураһындағы бер хәҙис тә иғтибарға лайыҡ:
— Тәһәрәтле килеш, Аллаһты иҫкә алып йоҡларға ятҡан мосолман төндә уянып Аллаһтан был донъяның да, ахирәттең дә изгелеген һораһа, Аллаһ уға һорағанын бирә.
Йәғни тәһәрәт алып, Аллаһты иҫкә төшөрөп ятыу ҙа мөһим. Ә төндә уянһаң, изгелек һорарға мөмкинлек бар. Ошо доғаны бөгөн кистән үк уҡып ҡарағыҙ.
Сығанаҡ: доғаны Мөслим, Әбү Дауыт, әт-Тирмизи, Әхмәд килтергән; хәҙис Әбү Дауыт, Ибн Мәжә һәм Әхмәд китаптарында бар.
Фото:нейроселтәр