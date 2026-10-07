Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
7 Октября , 16:15

Йоҡлар алдынан бер генә һөйләмлек доға

Көн буйы мал-тыуар, баҡса, өй эше менән йөрөп арығас, ятыр алдынан күбебеҙ тиҙерәк йоҡлап китеү тураһында ғына уйлай. Ә ошо минуттар — шөкөр итер өсөн иң яҡшы ваҡыт. Бына шундай доға бер генә һөйләмдән тора, шуға күрә хәтерҙә ҡалдырыуы ла еңел. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Йоҡлар алдынан бер генә һөйләмлек доғаЙоҡлар алдынан бер генә һөйләмлек доға
Йоҡлар алдынан бер генә һөйләмлек доға

Доға һәм уның мәғәнәһе

“Әлхәмдү лилләәһил-ләзии әтғәмәнәә үә сәҡаанәә үә кәфәәнәә үә әәүәәнәә, фәкәм мимман ләә кәәфийә ләһү үә ләә мү’үийә.”

Мәғәнәһе: «Беҙҙе ашатҡан, һыуһынды ҡандырған, беҙҙе ҡайғыртҡан һәм һыйынырға урын биргән Аллаһҡа мәҙхиә булһын. Ә ҡайғыртыусыһы ла, башын һыйындырыр урыны ла булмаған кеше күп».

Бер һөйләмдә тормоштоң иң кәрәкле нәмәләре һанала: аш, һыу, хәстәрлек һәм йәшәр урын. Көн дә күреп өйрәнгәнгә, быларҙың береһе лә үҙенән-үҙе килмәгәнен онотабыҙ. Доғаның һуңғы һүҙҙәре айырыуса уйландыра: донъяла һыйыныр мөйөшө булмаған кеше күп. Шуға ла ятҡан урыныңа, бүлмәңдең йылыһына, табындағы икмәккә рәхмәт әйтеү — ул тормоштоң ҡәҙерен белеү ул.

Тәһәрәт менән ятыу

Йоҡо тураһындағы бер хәҙис тә иғтибарға лайыҡ:

— Тәһәрәтле килеш, Аллаһты иҫкә алып йоҡларға ятҡан мосолман төндә уянып Аллаһтан был донъяның да, ахирәттең дә изгелеген һораһа, Аллаһ уға һорағанын бирә.

Йәғни тәһәрәт алып, Аллаһты иҫкә төшөрөп ятыу ҙа мөһим. Ә төндә уянһаң, изгелек һорарға мөмкинлек бар. Ошо доғаны бөгөн кистән үк уҡып ҡарағыҙ.

Сығанаҡ: доғаны Мөслим, Әбү Дауыт, әт-Тирмизи, Әхмәд килтергән; хәҙис Әбү Дауыт, Ибн Мәжә һәм Әхмәд китаптарында бар.

Фото:нейроселтәр

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика