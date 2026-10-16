Лира Яҡшыбаева нисек әүлиәләр, хәҙрәттәр тураһында яҙырға тотонған?

Йыш ҡына миңә: «Нисек Мөжәүир хәҙрәт тураһында яҙырға баҙнат иттең?» — тигән һорауҙы бирәләр. Хаҡ һорау. Әҫәрҙе анализлағанда беҙ юҡҡа ғына иң беренсе уның яҙылыу тарихына туҡталып китмәйбеҙ. «Мөжәүир хәҙрәт» повесының да үҙенсәлекле яҙылыу тарихы бар.
Әҙәм ышанмаҫты дөрөҫ булһа ла һөйләмә, тигәндәр бит. Мин дә барыһын асып һалырға ашығып барманым.
Ысынлап та, мөғжизәле икән был донъя! Бар икән ул сер ғилеме, бар! Юғарынан бирелеү ҙә, һиҙенеү ҙә, ҡай саҡ рухтарҙың ярҙам итә алыу күренеше лә — бөтәһе лә ысын икән. Хатта элек үҙең бер ҡасан да уйлап ҡарамаған эштәрҙе эшләтә икән ул сер ғилеме!
...Бынан бер нисә йыл элек мин өн аша ғәжәйеп төш күрҙем. (Русса уны «видение» тибеҙ.) Имеш, тандың әрә-һәрәһе, көнсығыш алланған, әммә ҡояш әле ҡалҡмаған, иртәнге намаҙ ваҡыты. Мин урман юлынан барам, аяҡтарым ергә теймәй, әллә осам, әллә йөҙәм, имеш. Сәстәремде ике толом итеп үреп төшөргәнмен, ап-аҡ күлдәгемдең итәге наҙлы таң еленә елберләй. Бына бер саҡ «Аллаһы Әкбәр! Аллаһы Әкбәр!» тигән аһәңле ауаз ҡолағыма килеп ишетелә. Тирә-яғыма әйләнеп ҡарайым: ҡайҙан ағыла был яғымлы тауыш? Шул саҡ кинәт урман икегә ҡайырылып китте лә алтын нурға күмелгән аҡланға килеп сыҡтым. Бына мөғжизә! Унда теҙелешеп ап-аҡ кейемле, башына сәллә ураған, аҡ һаҡаллы ун ике олпат ир заттары ултыра. Бөтәһе лә матур, һәммәһенең илһамлы йөҙҙәренән нур бөркөлә. Имеш, улар иртәнге намаҙҙарын тамамлап, түңәрәтеп ултырғандар ҙа бергәләп ҡояш ҡалҡҡанын көтә. Бер кем бер ни әйтмәһә лә, үҙ ғүмеремдә береһен бер күргәнем булмаһа ла, шунда ултырғандарҙың, ни ғиллә менәндер, барыһын да сырамытам икән. Ана, иң уртала – мәшһүр шәйех Зәйнулла, уның уң яғынан яҡташым Мансур хәҙрәт Халиҡов ултыра, эргәһендә Хатим хәҙрәт, Сабир хәҙрәт, Әбйәлил мулла урын алған; һул яғында Зәйнулла ишандың тоғро дуҫы Ғатаулла ишан, артабан Байым ишан, Муллаҡай әүлиәһе Ғабдулла Сәиди, Таулыҡайҙан Хәлил мулла, Манһыр әүлиәһе Мөжәүир хәҙрәт, Буранбай сәсән һәм Күгәрсен районы Ишбирҙе ауылынан Шәмиғол хәлфә урынлашҡан. Миңә иң башлап Зәйнулла шәйех өндәшә:
— Беҙ һәр яңы көндө ошолай намаҙ менән ҡаршы алабыҙ, туған халҡыбыҙға фатиха ебәрәбеҙ. Илебеҙгә, еребеҙгә янаған ҡара көстәрҙе ҡояштың тәүге нурҙары менән яндырып юҡҡа сығарабыҙ. Еребеҙ беҙҙең кеүек әүлиәләр, изгеләр бәрәкәтендә хәрәкәт итә, беҙҙең фатихала имен-аман тора.
Артабан изгеләрҙең һәр береһе миңә ниҙер әйтеп ҡалырға ашыға: — Беҙ Еребеҙҙе афәттәрҙән һаҡлау өсөн торабыҙ!
— Кешеләр ошоно белһен ине!
— Тыуған ерҙәрен һаҡлаһындар!
— Тереләргә беҙҙең турала эшкәрт, ҡыҙым!
— Беҙ Ҡөрьән сүрәләренә һыуһайбыҙ!
— Халыҡ изгеләренең исемдәрен онотмаһын!
— Динен онотмаһын!
— Кәсеребеҙгә килеп аяттар уҡып торһон!
— Ата-бабаларының аҡылын тотһон!
Изгеләрҙең бар әйткәне үҙенән-үҙе һүҙһеҙ генә күңелдән күңелгә бирелә икән тим. Шунан бер нисәһе ултырған еренән тороп, эргәмә яҡынланы ла ҡулыма дәфтәр тотторҙо. Башлап эргәмә Әбйәлил мулла килде: «Барса ҡылған ғәмәлем ошонда яҙылған», — тине. Артабан Мөжәүир хәҙрәт яныма килеп, арҡамдан һөйҙө:
— Һин, ҡыҙым, тыуғандан минең ҡурсыулыҡта үҫтең. Тик быны үҙең генә һиҙмәнең. Аллаһ ҡөҙрәте менән һине үҙебеҙҙең яҡҡа ыҡлаттым, уй-хистәрең өлгөрөп, камил булгас, яҙышыр өсөн ҡулыңа ҡәләм тотторҙом. Бынан түбән беҙҙең кеүек изгеләр тормошон яҙырһың, ин шәәъ Аллаһ.
Шунан эргәмә Сабир мулла килде:
— Беҙ, әҡрәбәләрбеҙ, балам, — тине. — Бында ата-олатаңдарҙы күреп торам. Рухтарыбыҙға аяттар бағышлатаһың, рәхмәт. Беҙҙең турала ла яҙырға онотма, — тине лә ул да дәфтәрен бирҙе. — Беҙҙең бар изге эштәребеҙ ошонда теркәлгән булыр, шуларҙы яҙып, халҡыбыҙға еткерһәң, рухыбыҙҙы шат ҡылырһың, туғаным!
Өс олуғ дин әһеленең нур сәскән ғәмәл дәфтәрен тотоп торам, имеш, ә үҙем: “Нимә яҙырмын, нисек яҙырмын? Мин был шәхестәрҙе бөтөнләй белмәйем дәһә”, — тип аптырауға ҡалам.
— Һис борсолма, ҡыҙым, бөтәһе лә юғарынан күңелеңә бирелер. Унан һуң, эргә-тирәңдәге бөтә мөьмин мосолман һиңә ярҙам итергә әҙер торор. Илгә таян: ил хәтере иркен, — тигән фекер күңелемә һеңә.
Шул саҡ ҡапыл уянып китәм. Ипләп кенә күҙемде асып ҡарайым: ҡараңғылы-яҡтылы мәл, тороп тышҡа сығам: офоҡта — таң һарыһы. Йорт тирәләй үҫкән ысыҡлы сәскәләр йым-йым итеп күҙҙәремә баға, баяғы өн аралаш күргән минең төштө белеп-ишетеп торғандай: «Яҙ, яҙ!» — тип миңә баш һелкә. Баҡсамдағы алмағастар ҙа шулай тип шыбырлағандай. Был хәлгә хайран ҡалып күккә бағам, унда йөҙгән аҡһыл болоттар ҙа миңә ҡул болғай кеүек. Бына ғәләмәт донъя! Барыһы ла: «Яҙ, яҙ!» — тиҙәр.
Өн аралаш күрелгән төш иҫтән сыҡмай, уйланып йөрөгәндә, алыҫ Бөрйәндән Асия апай Әбйәлил ҡыҙы шылтырата: «Килеп ҡайт, — ти. — Сәйетбабалылар ауылдың 300 йыллыҡ юбилейын байрам иткәндә, атайымды ла иҫкә алһындар ине, яҙ әле атайым Сираев Әбйәлил тураһында», — тип үҙенең үтенесен белдерә. Теге саҡ күргән өн аралаш төш, Әбйәлил мулланың ҡулыма дәфтәр тоттороуы иҫкә төшә. Ул минең яҙыуымды теләне, мин яҙырға тейеш! Яҙын ҡарарга булдым. Үҙенән-үҙе бына тигән художестволы очерк килен сыҡты. «Эргәһендә йөрөгән кеүек яҙылған, бөтәһен ҡайҙан белеп торган!» — тип хайран ҡалды яҡташтарым. Ауылдаш тарым ҡыуанғанды ишетеп, үҙем дә ш атландым. Артабан миңә тагы яҙырға ҡуштылар. Был юлы Йосопова Роза Ғәпиулла ҡыҙы миңә тәҡдим яһаны: — Лира апай, Мөжәүир хәҙрәт тураһында яҙырға ине. Ана, Мигре Анастасияны ҡайһылай итеп күккә күтәрҙе. Ә беҙҙең хәҙрәт ошондай ҙурлауға лайыҡ түгелме ни!? Ул бит әүлиә, бөйөк шәхес. У ны күрен белеүселәр ерҙән китеп бөтмәҫ элек яҙып ҡалырга, аш ығырға кәрәк. Хәҙрәтебеҙҙең исеме онотолмаһын, мәңге йәшәһен ине, — тип өгөтләне. «Мин был аҡыллы тәҡдимде хуплап, уның менән тулыһынса килешәм, тик хәҙрәтте бит күреп белмәйем, нисек яҙырмын?» — тигән һорау мейемде быраулай. Ш ул саҡ минең башҡа: «Ана, Булат Рафиҡов «Ҡараһаҡал»ды, Степан Злобин «Салауат Юлаев» романын яҙған бит, улар үҙ әҫәренең геройҙарын күреп белгәндәрме ни?» — тигән ҡыйыу фекер килә. Яҙыусы өсөн иң мөһиме фаразлау, ижад ҡомары, йәнә, күңелгә бирелеү түгелме ни? Роза ла дәрт бирә:
— Яҙ, яҙ, булдыраһың! Барыбыҙ ҙа ярҙам итербеҙ! Йәнә теге саҡтағы изгеләр ҡоро иҫкә төшә: ярҙам итербеҙ, яҙ, яҙ! Шулай итеп, дәртләнеп йөрөй торгас, үҙенән-үҙе ҡулға ҡәләм алынды. Айырым бүлектәрҙе тиҙ генә яҙып та ҡуйҙым. Ысынлап та, күп нәмә күңелгә бирелде. Китап уҡыусылар аҙаҡтан: «Ғүмер буйы Мөжәүир хәҙрәт хәҙрәттең эргәһендә йөрөгәнме ни, шул тиклем дөрөҫ яҙган бит әле!» — тип хайран ҡалды. Йыйып алган хәтирәләр шул тиклем күбәйҙе, хатта тәүге сыҡҡан китапҡа һыймай ҡалды. Был турала белеп, китап укыусылар тагы үтенде:
— Артабан яҙ! Беҙ ярҙам итербеҙ! Бына бер саҡ мине төрлө яҡтан Мөжәүир хәҙрәт тураһындағы хәтирәләр менән күмеп ташланылар: хаттар яуҙыралар, телефондан шылтыраталар, әллә ҡайҙарҙан эҙләп, өйгә киләләр. Хәтирәләр иҫ китмәле, хатта береһен-береһе ҡабатламауы ла хайран ҡалырлыҡ. Тағы ихласлап яҙырға тотондом. Хәҙрәттең 130 йыллыҡ юбилейына бер бүләк булһын тип ашыҡтым. Шулай итеп, икенсе китабым да яҙылып бөттө. Унан Ғафури районы әүлиәһе Сабир хәҙрәт Халиҡов тураһындағы әҫәрем яҙылып бөттө. Айырым бүлектәре «Башҡортостан» гәзитендә донъя күрҙе. Бөйөк дин әһеле, әүлиә Сабир хәҙрәттең тыуыуына 155 йыл тулганда, «Сабир хәҙрәт» китабы донъя күрер тип ниәт иттем.
Беҙҙең донъя сергә сорналған, ә сер ғилеменә төшөнөр өсөн беҙҙән күп ғилем, рухи ҡөҙрәт, күңел сафлығы талап ителә. Беҙҙән алда килеп киткән пәйғәмбәр, әүлиә, әмбиәләрҙең рухи мираҫын өйрәнеп, улар аҡылын тотоп, нәсихәттәренә тоғро ҡалып йәшәһәк, тормошобоҙ бермә-бер алға барасаҡ. Көн дә сәхәр мәлендә тороп ихатама сығам , шулай итеп таңды ҡаршылайым . Йөрәгемде ҡояштың тәүге алһыу нурҙары менән мөлдөрәмә тултырам да өйгә инеп тағы яҙышырға ултырам. Мәңгелек мөхәббәт, изгелек, еребеҙгә һөйөү тураһындағы яҙмаларым ап-аҡ күңелемдән аҡ ҡағыҙ битенә тамсы-тамсы булып тама. Бер аҙҙан күбәйгән тамсылар шишмәгә әүерелә. Шишмә — оло йылғаға, ә йылға даръяға барып ҡушылыр. Ә даръялар ҡөҙрәте һәммәбеҙгә мәғлүм. Минең ижадым да шулай хаҡлыҡҡа, иманға әйҙәүсе изге көстәр менән берләшһен дә ерҙәге ҡара көстәрҙе тар-мар итеүгә үҙ өлөшөн индерһен ине...
Лира ЯҠШЫБАЕВА, яҙыусы.
Фото: Л. Яҡшыбаеваның шәхси альбомынан.