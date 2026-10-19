Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
19 Октября , 10:00

Насар төш күрһәң...

Хәҙис буйынса, ҡурҡыныс төштән һуң дүрт ябай ғәмәл башҡарырға кәрәк.

Добавить в предпочтительные источники Google
Насар төш күрһәң...Насар төш күрһәң...
Насар төш күрһәң...

Төшөндә ҡурҡып уянмаған кеше һирәктер. Йөрәк дөпөлдәй, йоҡо ҡаса, иртәнгә тиклем төрлө уйҙар баштан сыҡмай. Пәйғәмбәребеҙ шундай саҡта нимә эшләргә кәрәклеген өйрәткән.

Хәҙис буйынса, яҡшы төш — Аллаһтан, ә ҡурҡыныс, күңелһеҙ төш — шайтандан. Шуға күрә ҡурҡыныс төш күреп уянғас, былай эшләйҙәр:

  1. Һул яҡҡа ҡарап өс тапҡыр еңелсә төкөрәләр. Был ныҡ төкөрөү түгел, ә күберәк һауа менән өрөү, бер аҙ ғына төкөрөк менән.
  2. Өс тапҡыр Аллаһтан шайтандан һаҡлауын һорайҙар: "Әғүҙү билләһи минәш-шәйтаани-р-рәжим".
  3. Ятҡан яғынан икенсе яҡҡа әйләнәләр.
  4. Төштө бер кемгә лә һөйләмәйҙәр.

Ошо хаҡта Пәйғәмбәр былай тигән:

— Әгәр ҙә һеҙҙең берегеҙ насар төш күрһә, һул яҡҡа ҡарап өс тапҡыр төкөрһөн, Аллаһтан шайтандан һаҡлауын һорап, ятҡан яғынан икенсе яғына әйләнһен.

Ә яҡшы төш күрһәң, Аллаһҡа рәхмәт әйтергә, яҡын кешеләргә һөйләргә мөмкин. Төштәр йыш ҡабатланһа һәм йоҡо ныҡ боҙолһа, табипҡа күренеп алыу хәйерле.

 

Сығанаҡ: Бохари (№ 3292) һәм Мөслим (№ 2262) хәҙистәре.

Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика