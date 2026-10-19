Насар төш күрһәң...

Төшөндә ҡурҡып уянмаған кеше һирәктер. Йөрәк дөпөлдәй, йоҡо ҡаса, иртәнгә тиклем төрлө уйҙар баштан сыҡмай. Пәйғәмбәребеҙ шундай саҡта нимә эшләргә кәрәклеген өйрәткән.
Хәҙис буйынса, яҡшы төш — Аллаһтан, ә ҡурҡыныс, күңелһеҙ төш — шайтандан. Шуға күрә ҡурҡыныс төш күреп уянғас, былай эшләйҙәр:
Ошо хаҡта Пәйғәмбәр былай тигән:
— Әгәр ҙә һеҙҙең берегеҙ насар төш күрһә, һул яҡҡа ҡарап өс тапҡыр төкөрһөн, Аллаһтан шайтандан һаҡлауын һорап, ятҡан яғынан икенсе яғына әйләнһен.
Ә яҡшы төш күрһәң, Аллаһҡа рәхмәт әйтергә, яҡын кешеләргә һөйләргә мөмкин. Төштәр йыш ҡабатланһа һәм йоҡо ныҡ боҙолһа, табипҡа күренеп алыу хәйерле.
Сығанаҡ: Бохари (№ 3292) һәм Мөслим (№ 2262) хәҙистәре.
Фото: нейроселтәрҙән.