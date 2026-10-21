Ауыртҡан урынға ҡулыңды ҡуй ҙа...

Сәхәбә Усман ибн Әбү-ль-Ғәс әс-Сәҡәфи Пәйғәмбәргә зарланған: Ислам ҡабул иткәндән бирле тәнендә ауыртыу тойған. Пәйғәмбәр (с.ғ.с) уға дарыу ҙа, оҙон доға ла бойормаған. Ул ябай ғына ғәмәл өйрәткән.
Ауыртҡан урынға ҡулыңды ҡуй. Өс тапҡыр "Бисмилләһ" тип әйт, йәғни "Аллаһтың исеме менән". Аҙаҡ ете тапҡыр былай тиң:
"Әғүҙү билләһи үә ҡудрәтиһи мин шәрри мә әжиду үә уһәәзир."
Мәғәнәһе: "Аллаһҡа һәм Уның ҡөҙрәтенә мин тойған һәм ҡурҡҡан яманлыҡтан һыйынам."
Ауыртыу еңел булһа ла, көслө булһа ла, был һүҙҙәр — Аллаһтан ярҙам һорау.
Ләкин доға табипты алмаштырмай: ауырыу көслө йәки оҙаҡ булһа, табипҡа күренегеҙ.
Сығанаҡ: Мөслим хәҙисе (№ 2202).