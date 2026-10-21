Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иман
21 Октября , 04:00

Ауыртҡан урынға ҡулыңды ҡуй ҙа...

Пәйғәмбәр (с.ғ.с) тән ауыртҡан саҡта ҡуллана торған бер ысул өйрәткән

Добавить в предпочтительные источники Google
Ауыртҡан урынға ҡулыңды ҡуй ҙа...Ауыртҡан урынға ҡулыңды ҡуй ҙа...
Ауыртҡан урынға ҡулыңды ҡуй ҙа...

Сәхәбә Усман ибн Әбү-ль-Ғәс әс-Сәҡәфи Пәйғәмбәргә зарланған: Ислам ҡабул иткәндән бирле тәнендә ауыртыу тойған. Пәйғәмбәр (с.ғ.с) уға дарыу ҙа, оҙон доға ла бойормаған. Ул ябай ғына ғәмәл өйрәткән.

Ауыртҡан урынға ҡулыңды ҡуй. Өс тапҡыр "Бисмилләһ" тип әйт, йәғни "Аллаһтың исеме менән". Аҙаҡ ете тапҡыр былай тиң:

 

"Әғүҙү билләһи үә ҡудрәтиһи мин шәрри мә әжиду үә уһәәзир."

Мәғәнәһе: "Аллаһҡа һәм Уның ҡөҙрәтенә мин тойған һәм ҡурҡҡан яманлыҡтан һыйынам."

Ауыртыу еңел булһа ла, көслө булһа ла, был һүҙҙәр — Аллаһтан ярҙам һорау.

Ләкин доға табипты алмаштырмай: ауырыу көслө йәки оҙаҡ булһа, табипҡа күренегеҙ.

Сығанаҡ: Мөслим хәҙисе (№ 2202).

 

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика