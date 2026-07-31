Һыуға һикереп үҙен һәләк иткән

Өфө районындағы Ольховка күлендә (Михайловка ауылы янында) ҡот осҡос фажиғә булған. Шаһиттар 40 йәшлек ирҙең кәүҙәһен һыуҙан сығарған.
Ир һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған урында һыуға һикергән. Ул башы менән күл төбөнә бәрелә, ауыр йәрәхәт алып, аңын юғалта. Шаһиттар уны ярға сығара, әммә ашығыс медицина ярҙамы бригадаһы уның үлемен раҫлай.
Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының иҫкәртә:
– ҡотҡарыусылар дежур иткән йыһазландырылған пляждарҙа ғына һыу инегеҙ;
– һыу төбөндәге ергә, әйберҙәргә бәрелмәү өсөн таныш булмаған урындарҙа йылға-күлгә төшмәгеҙ;
– балаларҙы һыу буйында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ;
– алкоголле эсемлектәр эскән килеш һыуға инеүҙән тыйылығыҙ.
Фото: Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан.