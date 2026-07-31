Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
30 Июля , 19:50

Һыуға һикереп үҙен һәләк иткән

Башы менән күл төбөнә бәрелә, аҙаҡ инде...

Һыуға һикереп үҙен һәләк иткәнҺыуға һикереп үҙен һәләк иткән
Һыуға һикереп үҙен һәләк иткән

Өфө районындағы Ольховка күлендә (Михайловка ауылы янында) ҡот осҡос фажиғә булған. Шаһиттар 40 йәшлек ирҙең кәүҙәһен һыуҙан сығарған.

Ир һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған урында һыуға һикергән. Ул башы менән күл төбөнә бәрелә, ауыр йәрәхәт алып, аңын юғалта. Шаһиттар уны ярға сығара, әммә ашығыс медицина ярҙамы бригадаһы уның үлемен раҫлай.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының иҫкәртә:

– ҡотҡарыусылар дежур иткән йыһазландырылған пляждарҙа ғына һыу инегеҙ;

һыу төбөндәге ергә, әйберҙәргә бәрелмәү өсөн таныш булмаған урындарҙа йылға-күлгә төшмәгеҙ;

– балаларҙы һыу буйында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ;

алкоголле эсемлектәр эскән килеш һыуға инеүҙән тыйылығыҙ.

 

Фото: Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан.

Һыуға һикереп үҙен һәләк иткән
Һыуға һикереп үҙен һәләк иткән
Һыуға һикереп үҙен һәләк иткән
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика