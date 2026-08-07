Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...

Һуңғы ваҡытта республиканың Дәүләт автоинспекцияһы мәғлүмәттәренә ярашлы, рулгә эскән килеш идара иткән водитель ҡатын-ҡыҙҙарҙың тотолоу осраҡтары йышайҙы. Яңырыҡ хатта пенсионер ханым рулдә эскән килеш эләккән.
Кисен Федоровка районының Кузьминовка ауылында юл-патруль хеҙмәте инспекторҙары коляскалы “Иж Юпитер-5” мотоциклын йөрөткән 60 йәшлек ҡатынды туҡтата. Ул Салауат ҡалаһынан булып сыға. Тикшереү барышында ҡатындың тынында 0,222 мг/л алкоголь булыуы асыҡлана.
Водитель ҡатынға эскән килеш машина йөрөткән, мотошлемһыҙ йөрөгән, страховкаһы булмағаны һәм теркәлмәгән мотоцикл өсөн протоколдар төҙөлә.
Транспорттын махсус туҡталҡаға оҙатҡандар, ә пенсионер ҡатынға хәҙер водитель таныҡлығынан мәхрүм итеү янай.
Фото: скриншот.