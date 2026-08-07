Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
7 Августа , 06:05

Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...

Пенсионер ҡатын тотолған. Ул күп кенә ҡағиҙәләрҙе, законды боҙған.

Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...
Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...

Һуңғы ваҡытта республиканың Дәүләт автоинспекцияһы мәғлүмәттәренә ярашлы, рулгә эскән килеш идара иткән водитель ҡатын-ҡыҙҙарҙың тотолоу осраҡтары йышайҙы. Яңырыҡ хатта пенсионер ханым рулдә эскән килеш эләккән.

Кисен Федоровка районының Кузьминовка ауылында юл-патруль хеҙмәте инспекторҙары коляскалы “Иж Юпитер-5” мотоциклын йөрөткән 60 йәшлек ҡатынды туҡтата. Ул Салауат ҡалаһынан булып сыға. Тикшереү барышында ҡатындың тынында 0,222 мг/л алкоголь булыуы асыҡлана.

Водитель ҡатынға эскән килеш машина йөрөткән, мотошлемһыҙ йөрөгән, страховкаһы булмағаны һәм теркәлмәгән мотоцикл өсөн протоколдар төҙөлә.

Транспорттын махсус туҡталҡаға оҙатҡандар, ә пенсионер ҡатынға хәҙер водитель таныҡлығынан мәхрүм итеү янай.

 

Фото: скриншот.

Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...
Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...
Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хәҙер оялмай...
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика