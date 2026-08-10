Ял көндәрендә Башҡортостандың һыу ятҡылыҡтарында бер нисә фажиғәле хәл теркәлгән.
- Туймазы районының Төмәнәк ауылында ир яһалма быуала тыйылған аншлагтарға иғтибар итмәү һөҙөмтәһендә батып үлгән. Әле эҙләйҙәр.
- Күгәрсен районының Муллағол ауылы янында Ағиҙел йылғаһында һыу инергә йыһазландырылмаған урында 17 йәшлек үҫмер һыу аҫтына киткән. Эҙләү ойошторолған.
- Дәүләкән районының Иҫке Мерәҫ ауылы кешеләре Өршәк йылғаһынан бер көн элек балыҡҡа киткән ирҙең кәүҙәһен сығарған.
- Ҡалтасы районының Ҡуян ауылы янындағы муниципаль пляжда 65 йәшлек ир батып үлгән. Ул бер үҙе һыу инергә сығып, һыу аҫтына киткән. Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған.
- Хәйбулла районының Бәләкәй Арыҫланғол ауылы янында Һаҡмар йылғаһында дүрт йәшлек ҡыҙ батып үлгән. Һыу инеүҙе тыйыу тураһында билдәләр ҡуйылған һәм йыһазландырылмаған урында ял иткәндә был фажиғәле хәл булған.
- Стәрлетамаҡ ҡалаһы янында Ағиҙел йылғаһында һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған урында 56 йәшлек ир батып үлгән. Уның кәүҙәһен водолаздар тапҡан.
Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен иҫегеҙгә төшөрә:
- Рәсми пляждарҙа ғына һыу инегеҙ. “Һыу инеү тыйылған” билдәһенә етди ҡарағыҙ.
- Һыуға төшкәндә алкоголле эсемлектәр эсеү тыйыла. Эскән килеш һыу инеү – һыуҙа һәләк булыуҙың төп сәбәбе.
- Балаларҙы контролдә тотоғоҙ. Уларҙы һыу буйында бер минутҡа ла ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ.
Көтөлмәгән хәл килеп тыуғанда, шунда уҡ 112 һандарына шылтыратығыҙ.
Фото: mchsrb.