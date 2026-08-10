Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
10 Августа , 15:05

Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған

Дүрт йәшлек баланы һәләк иткәндәр

Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарғанМәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған
Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған

Ял көндәрендә Башҡортостандың һыу ятҡылыҡтарында бер нисә фажиғәле хәл теркәлгән.

  • Туймазы районының Төмәнәк ауылында ир яһалма быуала тыйылған аншлагтарға иғтибар итмәү һөҙөмтәһендә батып үлгән. Әле эҙләйҙәр.
  • Күгәрсен районының Муллағол ауылы янында Ағиҙел йылғаһында һыу инергә йыһазландырылмаған урында 17 йәшлек үҫмер һыу аҫтына киткән. Эҙләү ойошторолған.
  • Дәүләкән районының Иҫке Мерәҫ ауылы кешеләре Өршәк йылғаһынан бер көн элек балыҡҡа киткән ирҙең кәүҙәһен сығарған.
  • Ҡалтасы районының Ҡуян ауылы янындағы муниципаль пляжда 65 йәшлек ир батып үлгән. Ул бер үҙе һыу инергә сығып, һыу аҫтына киткән. Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған. 
  • Хәйбулла районының Бәләкәй Арыҫланғол ауылы янында Һаҡмар йылғаһында дүрт йәшлек ҡыҙ батып үлгән. Һыу инеүҙе тыйыу тураһында билдәләр ҡуйылған һәм йыһазландырылмаған урында ял иткәндә был фажиғәле хәл булған. 
  • Стәрлетамаҡ ҡалаһы янында Ағиҙел йылғаһында һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған урында 56 йәшлек ир батып үлгән. Уның кәүҙәһен водолаздар тапҡан. 

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен иҫегеҙгә төшөрә:

  • Рәсми пляждарҙа ғына һыу инегеҙ. “Һыу инеү тыйылған” билдәһенә етди ҡарағыҙ.
  • Һыуға төшкәндә алкоголле эсемлектәр эсеү тыйыла. Эскән килеш һыу инеү – һыуҙа һәләк булыуҙың төп сәбәбе.
  • Балаларҙы контролдә тотоғоҙ. Уларҙы һыу буйында бер минутҡа ла ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ.

Көтөлмәгән хәл килеп тыуғанда, шунда уҡ 112 һандарына шылтыратығыҙ.

Фото: mchsrb.

Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған
Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған
Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған
Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған
Мәйетте урындағы кешеләр өс-дүрт метр тәрәнлектән сығарған
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика