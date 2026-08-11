Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
11 Августа , 07:00

“Батып үлгән” ир тере килеш табылған

У аяҡтан башына тиклем батҡаҡҡа батҡан була һәм нимә булғанын бик үк төшөнә алмай

“Батып үлгән” ир тере килеш табылған“Батып үлгән” ир тере килеш табылған
“Батып үлгән” ир тере килеш табылған

Уҙған ял көндәрендә Ағиҙел күпере аҫтында иҫерек ирҙе ағым алып киткән. Водолаздарҙы эҙләү һөҙөмтә бирмәй, шуға күрә ҡотҡарыусылар шаһиттарға һәм таныштарына шылтырата башлай. Һөҙөмтәлә был ирҙең иҫән ҡалыуы асыҡланды.

Ир үҙаллы ағым буйлап һыуҙан сыға ала, әммә аяҡтан башына тиклем батҡаҡҡа батҡан була һәм нимә булғанын бик үк төшөнә алмай. Ҡурҡып ҡалған ир иҫенә килгәнсе, яр буйында шым ғына ултырған саҡта, водолаздар һәм ашығыс хеҙмәттәр ҡараңғы ваҡытта йылғаны тикшерә.

Рәмилә МУСИНА фотоһы.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика