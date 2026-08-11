“Батып үлгән” ир тере килеш табылған

+11 °С
Облачно
Уҙған ял көндәрендә Ағиҙел күпере аҫтында иҫерек ирҙе ағым алып киткән. Водолаздарҙы эҙләү һөҙөмтә бирмәй, шуға күрә ҡотҡарыусылар шаһиттарға һәм таныштарына шылтырата башлай. Һөҙөмтәлә был ирҙең иҫән ҡалыуы асыҡланды.
Ир үҙаллы ағым буйлап һыуҙан сыға ала, әммә аяҡтан башына тиклем батҡаҡҡа батҡан була һәм нимә булғанын бик үк төшөнә алмай. Ҡурҡып ҡалған ир иҫенә килгәнсе, яр буйында шым ғына ултырған саҡта, водолаздар һәм ашығыс хеҙмәттәр ҡараңғы ваҡытта йылғаны тикшерә.
Рәмилә МУСИНА фотоһы.