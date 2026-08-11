Осош ваҡытында самолет ныҡ һелкенә, пассажирҙар шул тиклем ҡурҡҡан

Билдәле йырсы Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы Гүзәл Өфөгә самолетта осҡан саҡтағы ҡурҡыныс хәл хаҡында һөйләне.
Көслө ел-дауыл, тәбиғәттең ярһыуы арҡаһында, тағы бер борт, Башҡортостандың баш ҡалаһына төшә алмаған. Санкт-Петербургтан Өфөгә барған “Рәсәй” авиакомпанияһы самолеты Ижау ҡалаһының запас аэродромына китергә мәжбүр була. Гүзәл Ғәлимова социаль селтәрҙә белдереүенсә, дауыл арҡаһында пилот лайнерҙы Өфө аэропортына ике тапҡыр ултыртырға тырышыуы һөҙөмтәһеҙ була. Самолет көтөп тороу биләмәһенә китә, әммә оҙайлы әйләнеү өсөн яғыулыҡ етмәй.
“Яғыулыҡтың бөтөүен аңлап, Ижау ҡалаһына ултырырға ҡарар итте”, – тип яҙа Гүзәл Ғәлимова.
Пассажир әйтеүенсә, осош ваҡытында самолет ныҡ һелкенә, шуға күрә лә ҡайһы бер кешеләр шул тиклем ҡурҡҡан, хатта Ижауҙа артабан осоуҙы дауам итеүҙән баш тарта.
Фото: скриншот.