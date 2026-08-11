Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
11 Августа , 06:00

Осош ваҡытында самолет ныҡ һелкенә, пассажирҙар шул тиклем ҡурҡҡан

Самолетта Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы Гүзәл дә була. Бына ул был ҡурҡыныс хәл хаҡында нимәләр һөйләне...

Осош ваҡытында самолет ныҡ һелкенә, пассажирҙар шул тиклем ҡурҡҡанОсош ваҡытында самолет ныҡ һелкенә, пассажирҙар шул тиклем ҡурҡҡан
Осош ваҡытында самолет ныҡ һелкенә, пассажирҙар шул тиклем ҡурҡҡан

Билдәле йырсы Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы Гүзәл Өфөгә самолетта осҡан саҡтағы ҡурҡыныс хәл хаҡында һөйләне.

Көслө ел-дауыл, тәбиғәттең ярһыуы арҡаһында, тағы бер борт, Башҡортостандың баш ҡалаһына төшә алмаған. Санкт-Петербургтан Өфөгә барған “Рәсәй” авиакомпанияһы самолеты Ижау ҡалаһының запас аэродромына китергә мәжбүр була. Гүзәл Ғәлимова социаль селтәрҙә белдереүенсә, дауыл арҡаһында пилот лайнерҙы Өфө аэропортына ике тапҡыр ултыртырға тырышыуы һөҙөмтәһеҙ була. Самолет көтөп тороу биләмәһенә китә, әммә оҙайлы әйләнеү өсөн яғыулыҡ етмәй.

“Яғыулыҡтың бөтөүен аңлап, Ижау ҡалаһына ултырырға ҡарар итте”, – тип яҙа Гүзәл Ғәлимова.

Пассажир әйтеүенсә, осош ваҡытында самолет ныҡ һелкенә, шуға күрә лә ҡайһы бер кешеләр шул тиклем ҡурҡҡан, хатта Ижауҙа артабан осоуҙы дауам итеүҙән баш тарта.

Фото: скриншот.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика