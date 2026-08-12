Йәйәүле лә, водитель дә йәл

Салауат ҡалаһында тағы ла бер йәйәүле машина аҫтына ҡалып, вафат булған.
Мәғлүм булыуынса, 22 йәшлек водитель “Лада Приора” автомобилендә рөхсәт ителмәгән урында юл аша сыҡҡан 37 йәшлек йәйәүлене бәрҙергән. Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә йәйәүле һәләк булған.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙер транспорт саралары уңайлылыҡ ҡына түгел, ә хәүеф сараһы ла булып тора. Көн дә булып торған авариялар ошо хаҡта һөйләй.
Хөрмәтле водителдәр, йәйәүлеләр, юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен теүәл үтәгеҙ!
Фото сығанағы: Башкирия Online.