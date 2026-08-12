Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
12 Августа , 03:30

Йәйәүле лә, водитель дә йәл

Транспорт саралары уңайлылыҡ ҡына түгел, ә хәүеф сараһы ла булып тора

Йәйәүле лә, водитель дә йәлЙәйәүле лә, водитель дә йәл
Йәйәүле лә, водитель дә йәл

Салауат ҡалаһында тағы ла бер йәйәүле машина аҫтына ҡалып, вафат булған.

Мәғлүм булыуынса, 22 йәшлек водитель “Лада Приора” автомобилендә рөхсәт ителмәгән урында юл аша сыҡҡан 37 йәшлек йәйәүлене бәрҙергән. Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә йәйәүле һәләк булған.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙер транспорт саралары уңайлылыҡ ҡына түгел, ә хәүеф сараһы ла булып тора. Көн дә булып торған авариялар ошо хаҡта һөйләй.

Хөрмәтле водителдәр, йәйәүлеләр, юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен теүәл үтәгеҙ!

Фото сығанағы: Башкирия Online.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика