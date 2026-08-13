Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
13 Августа , 14:45

17 йәшлек бала һәләк булды

Ата-әсәләр техника һатып алып, балаларын фажиғәгә тарыта йәки инвалид итә...

17 йәшлек бала һәләк булды17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды

Кисә Архангел районының Архангел ауылында 17 йәшлек питбайк водителе һәләк булды.

Республиканың Дәүләт автоинспекцияһынан хәбәр итеүҙәренсә, киске сәғәт 5-тә 17 йәшлек үҫмер питбайк “Кайро” рулендә Архенгел ауылының Совет урамы буйлап хәрәкәт иткәндә “Лада Калина” автомобиле менән бәрелешкән.

Юл фажиғәһе һөҙөмтәһендә йәш водитель ваҡиға урынында һәләк була. Пассажир урынында булған йәштәше ауыр йәрәхәттәр ала һәм дауаханаға оҙатыла. 

 – Бәлиғ булмағандарҙа мотошлем менән элементар һаҡланыу саралары юҡ. Балаларҙы мототранспорт менән идара итеүҙең төп проблемаһы үҫмерҙәрҙең психологияһына һәм ата-әсәләрҙең сара күрмәүенә бәйле. Питбайк “ябай ҡеүәтле велосипед” йәки хәүефһеҙ уйынсыҡ тип яңылыш ҡабул ителә. Балаларҙың юлдарҙағы эшмәкәрлеге өсөн яуаплылыҡ тик өлкәндәргә генә йөкмәтелә. Ата-әсәләр техника һатып алып, балаларын фажиғәгә тарыта йәки инвалид итә, – тине Башҡортостандың Дәүләт автоинспекцияһы етәксеһе Владимир Севастьянов.

Фото: скриншот.

17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
17 йәшлек бала һәләк булды
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика