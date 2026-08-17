Wildberries келәте һаҡланып ҡалды

Хөкүмәттең аҙналыҡ оператив кәңәшмәһендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров уҙған аҙнала республикаға булған БПЛА һөжүме эҙемтәләре тураһында һөйләне. Шишмә районындағы Wildberries келәтенә пилотһыҙ аппараттар һөжүменә ул айырым туҡталды.
Был һөжүм 13 августа булғайны. БПЛА емереклектәре бинаға төшә, ул өлөшләтә зыян күрә.
Башҡортостан Башлығы дошмандың маҡсатлы һөжүменә ҡарамай логистик үҙәктең һаҡланып ҡалыуын билдәләне. Янғын һүндереүселәрҙең һәм ҡотҡарыусыларҙың берҙәм эше арҡаһында ут майҙандарҙың 10 процентына ғына зыян килтерә.
– Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетының һәм Ка-32 вертолеты экипажының оператив үҙ-ара килешеп эш итеүе беҙҙең логистик келәтте юғалтмауыбыҙға килтерҙе. Беҙ 20 мең квадрат метр самаһы майҙанды юғалттыҡ, ә келәт 200 мең квадрат метр самаһы урынды биләй. Афарин! Барыһына ла ҙур рәхмәт һүҙҙәрен еткерегеҙ, – тине Радий Фәрит улы.
Ул көндө Ка-32 вертолеты 40 осош яһай, ҡыҫҡа ваҡыт эсендә 200 тоннаға яҡын һыу түгә. Башлыса ошо сәбәпле янғын тиҙ арала һүндерелә һәм логистик үҙәк ҙур зыян күрмәй.
“Беҙҙең вертолет ҡатмарлы хәлдә янғын һүндереүҙең юғары һөҙөмтәлелеген күрһәтте. Был бик яҡшы”, – тине Башҡортостан Башлығы.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.