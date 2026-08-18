Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
18 Августа , 10:30

Ете йыл төрмәлә ултырасаҡ

Өфө кешеһе терроризмды аҡлаған, экстремистик эшмәкәрлеккә саҡырған, шулай уҡ интернет селтәрен файҙаланып нацизмды реабилитациялаған. 

Ете йыл төрмәлә ултырасаҡЕте йыл төрмәлә ултырасаҡ
Ете йыл төрмәлә ултырасаҡ

Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы терроризмды аҡлаған, экстремистик эшмәкәрлеккә саҡырған, шулай уҡ интернет селтәрен файҙаланып нацизмды реабилитациялаған кешене асыҡлаған һәм уның законһыҙ ғәмәлдәрен документаль рәүештә теркәгән. Ул Өфө ҡалаһында йәшәгән 2003 йылғы ир-ат.

Оператив-эҙләү саралары барышында асыҡланыуынса, ир интернет-мессенджерҙарҙың береһендә ябыҡ канал булдыра һәм унда провокацион баҫмалар урынлаштыра. 2025 йылдың мартында яңы яҙылыусыларҙы йәлеп итеү һәм ярҙам алыу маҡсатында ул Мәскәү өлкәһе Красногорск ҡалаһындағы “Крокус Сити Холл” концерт залында террористик акт яһаған халыҡ-ара террористик ойошма ағзаларының ғәмәлдәрен аҡлаусы материалдар урынлаштыра. Һуңыраҡ ул каналда көс ҡулланырға, хатта билдәле бер милләт граждандарын юҡ итергә саҡырып баҫмалар баҫтыра. Айырыуса Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына ҡарата кире фекерен белдерә. Енәйәт эшен тикшереү барышында ир тулыһынса үҙ ғәйебен таный һәм ҡылған ғәмәленә үкенә.

Оператив хеҙмәткәрҙәр һәм УФСБ тәфтишселәре йыйған дәлилдәр Үҙәк округ хәрби суды тарафынан хөкөм сығарыу өсөн етерлек тип таныла. Енәйәтсе РФ Енәйәт кодексының 205.2 статьяһының 2-се өлөшөндә, 280 статьяһының 2-се өлөшөндә, 354.1 статьяһының 4-се өлөшөндә ҡаралған енәйәттәрҙә ғәйепле тип табыла, уға дүрт йылға интернет селтәрен файҙаланып сайттарҙы һәм каналдарҙы администрациялау буйынса эшмәкәрлек менән шөғөлләнеү хоҡуғынан мәхрүм итеп ете йылға иркенән мәхрүм итеү тәғәйенләнә. Хөкөм ҡарарына ярашлы, ир язаһының тәүге ике йылын төрмәлә, ә ҡалған ваҡытта ҡаты режимлы колонияла үтәсәк.

Хөкөм ҡарары законлы көсөнә инмәгән.

Сығанаҡ һәм фото: Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы матбуғат хеҙмәте.

 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика