Ете йыл төрмәлә ултырасаҡ

Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы терроризмды аҡлаған, экстремистик эшмәкәрлеккә саҡырған, шулай уҡ интернет селтәрен файҙаланып нацизмды реабилитациялаған кешене асыҡлаған һәм уның законһыҙ ғәмәлдәрен документаль рәүештә теркәгән. Ул Өфө ҡалаһында йәшәгән 2003 йылғы ир-ат.
Оператив-эҙләү саралары барышында асыҡланыуынса, ир интернет-мессенджерҙарҙың береһендә ябыҡ канал булдыра һәм унда провокацион баҫмалар урынлаштыра. 2025 йылдың мартында яңы яҙылыусыларҙы йәлеп итеү һәм ярҙам алыу маҡсатында ул Мәскәү өлкәһе Красногорск ҡалаһындағы “Крокус Сити Холл” концерт залында террористик акт яһаған халыҡ-ара террористик ойошма ағзаларының ғәмәлдәрен аҡлаусы материалдар урынлаштыра. Һуңыраҡ ул каналда көс ҡулланырға, хатта билдәле бер милләт граждандарын юҡ итергә саҡырып баҫмалар баҫтыра. Айырыуса Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына ҡарата кире фекерен белдерә. Енәйәт эшен тикшереү барышында ир тулыһынса үҙ ғәйебен таный һәм ҡылған ғәмәленә үкенә.
Оператив хеҙмәткәрҙәр һәм УФСБ тәфтишселәре йыйған дәлилдәр Үҙәк округ хәрби суды тарафынан хөкөм сығарыу өсөн етерлек тип таныла. Енәйәтсе РФ Енәйәт кодексының 205.2 статьяһының 2-се өлөшөндә, 280 статьяһының 2-се өлөшөндә, 354.1 статьяһының 4-се өлөшөндә ҡаралған енәйәттәрҙә ғәйепле тип табыла, уға дүрт йылға интернет селтәрен файҙаланып сайттарҙы һәм каналдарҙы администрациялау буйынса эшмәкәрлек менән шөғөлләнеү хоҡуғынан мәхрүм итеп ете йылға иркенән мәхрүм итеү тәғәйенләнә. Хөкөм ҡарарына ярашлы, ир язаһының тәүге ике йылын төрмәлә, ә ҡалған ваҡытта ҡаты режимлы колонияла үтәсәк.
Хөкөм ҡарары законлы көсөнә инмәгән.
Сығанаҡ һәм фото: Рәсәй Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы матбуғат хеҙмәте.