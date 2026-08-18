Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
18 Августа , 13:15

Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән

Тағы ла мопед авария сәбәпсеһе булған

Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгәнКөслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән

Краснокама районында ике кеше һәләк булған юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Авария 17 августа кисен Дүртөйлө — Нефтекама автомобиль юлының 43-сө километрында теркәлгән.

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, 46 йәшлек ир, “Альфа” мопедында хәрәкәт иткәндә юл хәрәкәте ҡағиҙәһен үтәмәй - икенсе дәрәжәле юлдан төп юлға сыҡҡанда уның хәүефһеҙ булыуына иғтибар итмәй һәм “Лада Гранта” автомобиле менән бәрелешә.

Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә мопед водителе һәм уның пассажиры — 47 йәшлек ҡатын - ашығыс медицина ярҙамы килгәнсе вафат булған.

Аварияның сәбәптәре асыҡлана

Фото: скриншот.

Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика