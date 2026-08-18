Көслө авария ике кешенең ғүмерен өҙгән

Краснокама районында ике кеше һәләк булған юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Авария 17 августа кисен Дүртөйлө — Нефтекама автомобиль юлының 43-сө километрында теркәлгән.
Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, 46 йәшлек ир, “Альфа” мопедында хәрәкәт иткәндә юл хәрәкәте ҡағиҙәһен үтәмәй - икенсе дәрәжәле юлдан төп юлға сыҡҡанда уның хәүефһеҙ булыуына иғтибар итмәй һәм “Лада Гранта” автомобиле менән бәрелешә.
Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә мопед водителе һәм уның пассажиры — 47 йәшлек ҡатын - ашығыс медицина ярҙамы килгәнсе вафат булған.
Аварияның сәбәптәре асыҡлана.
Фото: скриншот.