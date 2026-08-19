Өфөгә һөжүм булды: барыһы ла контролдә

Бөгөн иртә менән Башҡортостанда пилотһыҙ аппараттар һөжүме хәүефе иғлан ителде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, улар Өфөләге сәнәғәт һәм тораҡ сектор объекттарына эләкте. Был турала Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров комментарий бирҙе.
– Әленән йомғаҡ яһарға була. Беҙ нефть эшкәртеү узелын яҡшы нығыттыҡ. Һөжүм ҙур булманы: алты пилотһыҙ аппарат. Уларҙың береһе, күрәһең, юлдан яҙған, һәм Затондағы йортҡа эләккән. Урында бөтә хеҙмәттәр эшләй. Һиндостандан бер егет, беҙҙең медицина университеты студенты зыян күрә. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса, уның менән барыһы ла яҡшы, ҡурҡыу менән генә ҡотола. Шуға ҡарамаҫтан, барыһы ла яҡшы булһын өсөн уны ентекле тикшерәсәкбеҙ. Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы әле урында, был йортто тиҙ арала тергеҙергә кәрәк.
Шулай уҡ беҙҙең нефть эшкәртеү заводтарының береһендә ҙур булмаған яныу теркәлде. Әле унда зыян кимәлен билдәләйҙәр, шулай ҙа яҡынса билдәле булыуынса, әлеге ваҡытта ремонтланған ҡоролмаға эләккән. Һәр ваҡыттағыса, һәр ҡолау торбаларҙы өҙөп, бер аҙ зыян килтерә. Бер нисә көн эсендә быларҙың барыһын да тергеҙербеҙ, тип уйлайым, – тине ул.
Һаулыҡ һаҡлау министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, зыян күргән егет дауаханала, уға бөтә кәрәкле медицина ярҙамы күрһәтелә. Хәле ҡәнәғәтләнерлек, ғүмеренә хәүеф янамай.
Өфө хакимиәте башлығы Рөстәм Шәрипов Затон биҫтәһендә пилотһыҙ аппарат ҡолаған урында эшләй. Торлаҡ йорттоң өҫкө ҡаттарында быялалар зыян күргән, әле белгестәр бинаны тиҙ арала тергеҙеү өсөн эштәр күләмен баһалай. Ҡала башлығы һүҙҙәренсә, бер нисә фатир һәм автомобиль зыян күргән.
Фото: видеонан скриншот.