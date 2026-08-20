“112” һаны – тормош һыҙығы. Был ҡыҫҡа номерға һәр саҡырыу кешеның бәләгә тарыуы, юғалып ҡалыуы йәки ғәмәлдәге хәүефкә бәйле афәт сигналы. Бындай осраҡтарҙа һәр секунд ҡәҙерле.
Әммә Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетының 112-се система шылтыратыуҙарын эшкәртеү үҙәге диспетчерҙары йыш ҡына ҡотолоуға бер ниндәй ҙә ҡағылышы булмаған шылтыратыуҙарҙы ҡабул итә. Бригадаларҙы янғындарға йәки юл-транспорт ваҡиғаларына ебәреү урынына, уларҙы көнкүреш мәсьәләләренә йүнәлтә.
Ҡайһы осраҡтарҙа “112” һанына шылтыратырға ярамай:
Ни өсөн был бик мөһим? Диспетчер хеҙмәт сығанағы сикһеҙ түгел.
Тимерҙең ватылыуы йәки провайдерға һорауҙар буйынса фекер алышыу өсөн тотонолған һәр минут башҡа кешенең ҡотолоу мөмкинлеген урлай. Был ваҡытта ҡайҙалыр янғын башланыуы йәки һөжүм ваҡытында ярҙам талап ителеүе ихтимал. “112-се линия”ны тотҡарлау кемдер өсөн юғалған ваҡытты һәм ҡотҡарыу өсөн һанаулы ваҡытты юғалтыуға килтереүе мөмкин.
Төп ҡағиҙәне иҫтә тотоғоҙ: 112 кеше ғүмере, һаулығы йәки мөлкәте хәүеф аҫтында булған ғәҙәттән тыш хәлдәр өсөн булдырылған. Был каналды ашығыс саҡырыуҙар өсөн ҡалдырып, ашығыс хеҙмәттәргә кәрәкле урында ваҡытында барып етеү мөмкинлеген бирәһегеҙ. Диспетчерҙар һәр ваҡыт үҙ урынында, әммә уларҙың һөнәре көнкүреш мәшәҡәттәрен хәл итмәй, ә бәләгә тарығандарға ярҙам итә.
Ғәҙәттән тыш хәлдә һәр минут мөһим. “112” мобиль ҡушымтаһын ҡуйығыҙ – был Башҡортостан Республикаһы буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр дәүләт комитетының рәсми сервисы.
Уның ярҙамында ҡотҡарыусылар һәм башҡа ашығыс хеҙмәттәр менән тиҙ арала бәйләнешкә инергә, шулай уҡ ғәҙәттән тыш хәлдәр тураһында (шул иҫәптән, БПЛА һөжүме һәм ракета хәүефе тураһында) хәбәр алырға мөмкин.
Һылтанмалар: