Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...

Бөгөн төндә Туймазы районында, Ҡарамалы – Ғөбәй – Мәтәүтамаҡ автомобиль юлының 2-се километрында, питбайк ҡатнашлығындағы юл фажиғәһендә бала һәләк булған.
Республиканың Дәүләт автоинспекцияһы мәғлүмәттәр буйынса, билдәһеҙ водитель, “Мотоленд” питбайкында Кәлшәле ауылы яғынан Ҡарамалы ауылы йүнәлешендә хәрәкәт иткәндә, өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп, юл-транспорт ваҡиғаһы урынында транспортын ташлап ҡаса.
Авария һөҙөмтәһендә йәйәүлеләрҙең береһе – 14 йәшлек малай һәләк була. Төрлө йәрәхәттәр алған 17 йәшлек ике үҫмер дауаханаға оҙатыла.
Оператив-эҙләү саралары барышында водитель асыҡлана һәм ҡулға алына. Ул Туймазынан 16 йәшлек үҫмер булып сыға. Уның водитель таныҡлығы юҡ. Бәлиғ булмаған водитель әйтеүенсә, питбайкты ата-әсәһе былтыр һатып алған.
Хөрмәтле ата-әсәләр, балаларығыҙҙы бәләнән аралайым тиһәгеҙ, тыйылған ғәмәлдәргә юл ҡуймағыҙ.
Фото: БР Дәүләт автоинспекцияһы.