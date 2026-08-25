Башҡортостан
+19 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
25 Августа , 13:45

Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...

14 йәшлек малай  һәләк була. Фажиғәле хәл бөгөн төндә теркәлгән.

Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...
Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...

Бөгөн төндә Туймазы районында, Ҡарамалы – Ғөбәй – Мәтәүтамаҡ автомобиль юлының 2-се километрында, питбайк ҡатнашлығындағы юл фажиғәһендә бала һәләк булған.

Республиканың Дәүләт автоинспекцияһы мәғлүмәттәр буйынса, билдәһеҙ водитель, “Мотоленд” питбайкында Кәлшәле ауылы яғынан Ҡарамалы ауылы йүнәлешендә хәрәкәт иткәндә, өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп, юл-транспорт ваҡиғаһы урынында транспортын ташлап ҡаса.

Авария һөҙөмтәһендә йәйәүлеләрҙең береһе – 14 йәшлек малай  һәләк була. Төрлө йәрәхәттәр алған 17 йәшлек ике үҫмер дауаханаға оҙатыла.

Оператив-эҙләү саралары барышында водитель асыҡлана һәм ҡулға алына. Ул Туймазынан 16 йәшлек үҫмер булып сыға. Уның водитель таныҡлығы юҡ. Бәлиғ булмаған водитель әйтеүенсә, питбайкты ата-әсәһе былтыр һатып алған.

Хөрмәтле ата-әсәләр, балаларығыҙҙы бәләнән аралайым тиһәгеҙ, тыйылған ғәмәлдәргә юл ҡуймағыҙ.

Фото: БР Дәүләт автоинспекцияһы.

Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...
Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...
Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...
Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...
Өс бәлиғ булмаған йәйәүлене бәрҙереп ҡасҡан...
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика