Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
4 Сентября , 06:35

Ғаилә балаһын юғалтты...

Районда - үлемесле юл фажиғәһе...

Ғаилә балаһын юғалтты...Ғаилә балаһын юғалтты...
Ғаилә балаһын юғалтты...

Башҡортостанда юл фажиғәһендә мотоциклда йөрөгән үҫмер һәләк булған.  

Мәғлүм булыуынса, кисә Дүртөйлө районында бәлиғ булмаған бала үлемесле юл фажиғәһенә тарыған.

Юл-транспорт ваҡиғаһы Дүртөйлө – Борай автомобиль юлының 25 километрында булған. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, 17 йәшлек үҫмер “Иж Планета-5” мотоциклы менән идара итә алмаған һәм юл билдәһенә бәрелгән. Көслө бәрелеүҙән үҫмер ашығыс ярҙам килгәнгә тиклем урында йән бирә. Әле тикшереү бара.

- Әгәр балаға хәүефле мототехника һатып алһағыҙ, асҡыстар тапшырһағыҙ йәки уны аңлы рәүештә идара итергә рөхсәт итһәгеҙ, һеҙ аңларға тейешһегеҙ: бының өсөн әхлаҡи ғына түгел, юридик яуаплылыҡ та булыуы мөмкин. Мотоцикл менән идара итеү тик тейешле категориялы водитель таныҡлығы булған осраҡта һәм закон менән билдәләнгән йәштән генә рөхсәт ителә. Идара итеү хоҡуғы булмаған кешегә идара итеүҙе тапшырыу административ яуаплылыҡҡа килтерә, - тип иҫкәртте республиканың дәүләт автоинспекцияһы етәксеһе Владимир Севастьянов.

Фото: скриншот.

Ғаилә балаһын юғалтты...
Ғаилә балаһын юғалтты...
Ғаилә балаһын юғалтты...
Ғаилә балаһын юғалтты...
Ғаилә балаһын юғалтты...
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика