Әсәһен үлемдән ҡотҡарған

1 сентябрҙә Салауат районының Малаяҙ ауылында шәхси йортта янғын сыға. Унда 61 йәшлек Гөлнара Ялалова 80 йәшлек әсәһе менән йәшәгән була. Оло кеше ауырый, йөрөмәй, түшәктә ята.
Пенсияға сыҡҡансы Үҙәк район дауаханаһында бухгалтер булып эшләгән Гөлнара ханым әсәһен йөкмәп ут ҡапҡан өйҙән алып сығып өлгөрә. Уларға медицина ярҙамы талап ителмәй.
Ғүмер буйы йыйған донъяңдың юҡҡа сығыуы ҡыйын хәл, әлбиттә. Шулай ҙа әсәйеңде ҡотҡарып алып ҡалыу сауаплы.
Бәләгә тарығандарға ныҡлыҡ, сабырлыҡ, ауылдаштарының миһырбанлыҡ күрһәтеүен теләйбеҙ.
Фото: "Салауат ерендә" баҫмаһынан.