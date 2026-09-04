Башҡортостан
+25 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
4 Сентября , 08:40

Әсәһен үлемдән ҡотҡарған

Байрам көнөндә бәлә булыр тип уйламайҙар ҙа. Ә Гөлнара ханымдың 80 йәшлек әсәһе түшәктә ята...

Әсәһен үлемдән ҡотҡарғанӘсәһен үлемдән ҡотҡарған
Әсәһен үлемдән ҡотҡарған

1 сентябрҙә Салауат районының Малаяҙ ауылында шәхси йортта янғын сыға. Унда 61 йәшлек Гөлнара Ялалова 80 йәшлек әсәһе менән йәшәгән була. Оло кеше ауырый, йөрөмәй, түшәктә ята.

Пенсияға сыҡҡансы Үҙәк район дауаханаһында бухгалтер булып эшләгән Гөлнара ханым әсәһен йөкмәп ут ҡапҡан өйҙән алып сығып өлгөрә. Уларға медицина ярҙамы талап ителмәй. 

Ғүмер буйы йыйған донъяңдың юҡҡа сығыуы ҡыйын хәл, әлбиттә. Шулай ҙа әсәйеңде ҡотҡарып алып ҡалыу сауаплы. 

Бәләгә тарығандарға ныҡлыҡ, сабырлыҡ, ауылдаштарының миһырбанлыҡ күрһәтеүен теләйбеҙ. 

Фото: "Салауат ерендә" баҫмаһынан.

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика