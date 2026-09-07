Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
7 Сентября , 08:00

Мутлашыусылар сер ярата

Улар бер кемгә лә мессенджерҙарҙа яҙышыу йәки шылтыратыу тураһында һөйләмәүҙе, яҡындары менән кәңәшләшмәүҙе һәм банкҡа йәки полицияға мөрәжәғәт итмәүҙе һорай.

Мутлашыусылар сер яратаМутлашыусылар сер ярата
Мутлашыусылар сер ярата

Мутлашыусылар йыш ҡына һөйләшеүҙе "йәшерен" итеп ҡалдырырға тырыша. Улар бер кемгә лә мессенджерҙарҙа яҙышыу йәки шылтыратыу тураһында һөйләмәүҙе, яҡындары менән кәңәшләшмәүҙе һәм банкҡа йәки полицияға мөрәжәғәт итмәүҙе һорай. Бының "конфиденциаль" мәғлүмәт булыуы, "тикшереүгә зыян килтерер" йәки әлегә һөйләп булмаған аралашыу тип ышандырырға мөмкиндәр.

"Бер кемгә лә һөйләмәгеҙ" тип әйтеүҙәре — мутлашыуҙың асыҡ билдәһе. Ошондай үтенесте ишетһәгеҙ, һөйләшеүҙе туҡтатығыҙ. Аҡса күсермәгеҙ, кодтарҙы атамағыҙ һәм бер ниндәй ҙә күрһәтмәләрҙе үтәмәгеҙ.

Әгәр шикләнһәгеҙ, ойошмаға рәсми телефон номеры буйынса үҙегеҙ шылтыратығыҙ.

MAX-та таныш булмаған кешеләрҙең шылтыратыуҙарын көйләүҙәрҙә сикләргә мөмкин - ул саҡта һеҙгә контакттар исемлегендә булған кешеләр генә шылтырата ала.

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика