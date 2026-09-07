Мутлашыусылар сер ярата

Мутлашыусылар йыш ҡына һөйләшеүҙе "йәшерен" итеп ҡалдырырға тырыша. Улар бер кемгә лә мессенджерҙарҙа яҙышыу йәки шылтыратыу тураһында һөйләмәүҙе, яҡындары менән кәңәшләшмәүҙе һәм банкҡа йәки полицияға мөрәжәғәт итмәүҙе һорай. Бының "конфиденциаль" мәғлүмәт булыуы, "тикшереүгә зыян килтерер" йәки әлегә һөйләп булмаған аралашыу тип ышандырырға мөмкиндәр.
"Бер кемгә лә һөйләмәгеҙ" тип әйтеүҙәре — мутлашыуҙың асыҡ билдәһе. Ошондай үтенесте ишетһәгеҙ, һөйләшеүҙе туҡтатығыҙ. Аҡса күсермәгеҙ, кодтарҙы атамағыҙ һәм бер ниндәй ҙә күрһәтмәләрҙе үтәмәгеҙ.
Әгәр шикләнһәгеҙ, ойошмаға рәсми телефон номеры буйынса үҙегеҙ шылтыратығыҙ.
MAX-та таныш булмаған кешеләрҙең шылтыратыуҙарын көйләүҙәрҙә сикләргә мөмкин - ул саҡта һеҙгә контакттар исемлегендә булған кешеләр генә шылтырата ала.