Башҡортостан
+25 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
22 Сентября , 08:30

Балалар баҡсаһы янған

Янғын беренсе ҡатта урынлашҡан төркөмдә сыҡҡан... 

Балалар баҡсаһы янғанБалалар баҡсаһы янған
Балалар баҡсаһы янған

Кисә, 20 сентябрҙә, Өфө ҡалаһындағы Сипайлов урамында урынлашҡан балалар баҡсаһында янғын сыҡҡан. Беренсе ҡатта урынлашҡан төркөмдәрҙең береһендә тоҡанған ут йыһаздарҙы ялмап ала.

Янғынды һүндереүгә 35 ҡотҡарыусы, 12 берәмек техника йәлеп ителгән. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, бер кеше лә зыян күрмәгән. Бәхеткә күрә, был хәл ял көнө булғанлыҡтан, баҡсала бәләкәстәр булмаған.

Әлеге ваҡытта тикшереүселәр янғын сығыу сәбәптәрен асыҡлай. Шулай уҡ Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре биналарҙа электр ҡорамалдарының, проводтарҙың торошон даими тикшереп тороу, ҡорамалдарҙы эшләп торған ваҡытта ҡараусыһыҙ ҡалдырмау зарурлығы тураһында иҫкәртә.

Фото һәм сығанаҡ: Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика