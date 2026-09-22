Балалар баҡсаһы янған

Кисә, 20 сентябрҙә, Өфө ҡалаһындағы Сипайлов урамында урынлашҡан балалар баҡсаһында янғын сыҡҡан. Беренсе ҡатта урынлашҡан төркөмдәрҙең береһендә тоҡанған ут йыһаздарҙы ялмап ала.
Янғынды һүндереүгә 35 ҡотҡарыусы, 12 берәмек техника йәлеп ителгән. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, бер кеше лә зыян күрмәгән. Бәхеткә күрә, был хәл ял көнө булғанлыҡтан, баҡсала бәләкәстәр булмаған.
Әлеге ваҡытта тикшереүселәр янғын сығыу сәбәптәрен асыҡлай. Шулай уҡ Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре биналарҙа электр ҡорамалдарының, проводтарҙың торошон даими тикшереп тороу, ҡорамалдарҙы эшләп торған ваҡытта ҡараусыһыҙ ҡалдырмау зарурлығы тураһында иҫкәртә.
Фото һәм сығанаҡ: Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы.