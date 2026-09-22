Шок! Янғында өс бер туған апалы-һеңлелеләр һәләк булған

Бөгөн Стәрлетамаҡтағы "Ҡояшлы" сауҙа-сервис комплексында янғын сығып, өс кешенең һәләк булыуы тураһында хәбәр иткәйнек. Был минутҡа һәләк булғандарҙың һаны дүрткә етеүе асыҡланды.
Ә “База” баҫмаһы янғында үлгән тәүге өс кешенең кемлеген асыҡлаған. Яңылыҡ ҡот осҡос: улар өсөһө лә бер туған апалы-һеңлелеләр. 33 йәшлек Виктория, 45 йәшлек Елена һәм 29 йәшлек Елизавета сауҙа үҙәгенә тыуған көнгә бүләк алырға тип килгән. Асыҡланыуынса, өс көндән уларҙың әсәһенең тыуған көнө булған. Ҡатындарҙың береһенең ошо сауҙа үҙәгендә үҙ ательеһы эшләгән. Янғын ваҡытында уларҙың өсөһө лә һәләк булған. Ғаилә өсөн башҡа һыймаҫлыҡ ҡайғы....
Сауҙа комплексындағы янғындың сәбәбе – ҡыҫҡа ялғаныш. Дүртенсе һәләк булғандың шәхесе әле асыҡлана.
Фото: "База".