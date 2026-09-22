Башҡортостан
+25 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
22 Сентября , 11:31

Шок! Янғында өс бер туған апалы-һеңлелеләр һәләк булған

Ошо арала Стәрлетамаҡтағы янғында дүртенсе кешенең үлеүе билдәле булды... 

Шок! Янғында өс бер туған апалы-һеңлелеләр һәләк булғанШок! Янғында өс бер туған апалы-һеңлелеләр һәләк булған
Шок! Янғында өс бер туған апалы-һеңлелеләр һәләк булған

Бөгөн Стәрлетамаҡтағы "Ҡояшлы" сауҙа-сервис комплексында янғын сығып, өс кешенең һәләк булыуы тураһында хәбәр иткәйнек. Был минутҡа һәләк булғандарҙың һаны дүрткә етеүе асыҡланды.

Ә “База” баҫмаһы янғында үлгән тәүге өс кешенең кемлеген асыҡлаған. Яңылыҡ ҡот осҡос: улар өсөһө лә бер туған апалы-һеңлелеләр. 33 йәшлек Виктория, 45 йәшлек Елена һәм 29 йәшлек Елизавета сауҙа үҙәгенә тыуған көнгә бүләк алырға тип килгән. Асыҡланыуынса, өс көндән уларҙың әсәһенең тыуған көнө булған. Ҡатындарҙың береһенең ошо сауҙа үҙәгендә үҙ ательеһы эшләгән. Янғын ваҡытында уларҙың өсөһө лә һәләк булған. Ғаилә өсөн башҡа һыймаҫлыҡ ҡайғы....

Сауҙа комплексындағы янғындың сәбәбе – ҡыҫҡа ялғаныш. Дүртенсе һәләк булғандың шәхесе әле асыҡлана.

Фото: "База".

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика