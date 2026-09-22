Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар

Ут ҡаланың Коммунистик урамындағы дүрт ҡатлы бинаның икенсе ҡатын ялмап ала. Ҡотҡарыусылар бинанан 17 кешене, шул иҫәптән бер баланы сығара. Дүрт кеше һәләк була.
Урында бөтә ашығыс хеҙмәттәр эшләй. Социаль селтәрҙәрҙәге видеояҙмаларҙа табиптар бригадаһы машиналары, көслө ут ялҡындары һәм бер кешенең тәҙрәнән аҫта йәйелгән йәймәгә һикергәне күренә.
Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин зыян күреүселәр тураһында аңлатма бирҙе. "Әлеге мәлдә Стәрлетамаҡтың 1-се ҡала дауаханаһына өс ҡатын һәм бер үҫмер килтерелгән. Ҡатындарҙың береһе ауыр хәлдә реанимацияла. Өсөнсө ҡаттан һикергән 27 йәшлек ҡыҙ һәм 16 йәшлек үҫмер ҡыҙҙың хәле уртаса тип баһалана. Уларға бөтә медицина ярҙамы күрһәтелә", - тине ул.
Фото: Рәсәй МЧС-ы һәм видеоларҙан скриншот.