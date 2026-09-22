Башҡортостан
+25 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
22 Сентября , 10:45

Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар

Бөгөн Стәрлетамаҡ ҡалаһындағы "Ҡояшлы" сауҙа-сервис комплексында янғын сыҡҡан. Дүрт кеше һәләк булған. Кемдер тәҙрә аша ҡотҡарыусыларҙың баҫҡыстары буйлап сығып ҡотола, кемдер аҫта кешеләр йәйгән йәймәләргә һикерә...

Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар барСтәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар
Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар

Ут ҡаланың Коммунистик урамындағы дүрт ҡатлы бинаның икенсе ҡатын ялмап ала. Ҡотҡарыусылар бинанан 17 кешене, шул иҫәптән бер баланы сығара. Дүрт кеше һәләк була.

Урында бөтә ашығыс хеҙмәттәр эшләй. Социаль селтәрҙәрҙәге видеояҙмаларҙа табиптар бригадаһы машиналары, көслө ут ялҡындары һәм бер кешенең тәҙрәнән аҫта йәйелгән йәймәгә һикергәне күренә.

Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин зыян күреүселәр тураһында аңлатма бирҙе. "Әлеге мәлдә Стәрлетамаҡтың 1-се ҡала дауаханаһына өс ҡатын һәм бер үҫмер килтерелгән. Ҡатындарҙың береһе ауыр хәлдә реанимацияла. Өсөнсө ҡаттан һикергән 27 йәшлек ҡыҙ һәм 16 йәшлек үҫмер ҡыҙҙың хәле уртаса тип баһалана. Уларға бөтә медицина ярҙамы күрһәтелә", - тине ул.

 

Фото: Рәсәй МЧС-ы һәм видеоларҙан скриншот.

Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар
Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар
Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар
Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар
Стәрлетамаҡта көслө янғын: һәләк булыусылар, тәҙрәнән һикереп ҡотолоусылар бар
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика