Башҡортостан
+20 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
25 Сентября , 13:15

Стәрлетамаҡта тағы бер ҡатынды ерләнеләр

51 йәшлек ҡатын яңы ғына ире һәм улы менән диңгеҙҙә ял итеп ҡайтҡан булған...

Стәрлетамаҡта тағы бер ҡатынды ерләнеләрСтәрлетамаҡта тағы бер ҡатынды ерләнеләр
Стәрлетамаҡта тағы бер ҡатынды ерләнеләр

Был аҙнала Стәрлетамаҡта "Ҡояшлы" сауҙа-сервис комплексында янғын сығып, дүрт ҡатын һәләк булғайны. Кисә өс бер туғандарҙы ерләнеләр, бөгөн - дүртенсеһен. Уны һуңғы юлға яҡындары ғына түгел, тиҫтәләгән урындағы халыҡ та оҙатҡан.

51 йәшлек Елена Тимофеева заводта эшләгән. Яңыраҡ ҡына ҡатын ире һәм 19 йәшлек улы менән Сочиҙан ялдан ҡайтҡан. Уның ире һәм ике улы ҡалған. 

Һәләк булыусыларҙың яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.

 

Фото:  Ирина Калошина | Стерлитамакский рабочий/Стәрлетамаҡ хакимиәте, Vk.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика