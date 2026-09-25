Стәрлетамаҡта тағы бер ҡатынды ерләнеләр

+20 °С
Ясно
Был аҙнала Стәрлетамаҡта "Ҡояшлы" сауҙа-сервис комплексында янғын сығып, дүрт ҡатын һәләк булғайны. Кисә өс бер туғандарҙы ерләнеләр, бөгөн - дүртенсеһен. Уны һуңғы юлға яҡындары ғына түгел, тиҫтәләгән урындағы халыҡ та оҙатҡан.
51 йәшлек Елена Тимофеева заводта эшләгән. Яңыраҡ ҡына ҡатын ире һәм 19 йәшлек улы менән Сочиҙан ялдан ҡайтҡан. Уның ире һәм ике улы ҡалған.
Һәләк булыусыларҙың яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.
Фото: Ирина Калошина | Стерлитамакский рабочий/Стәрлетамаҡ хакимиәте, Vk.