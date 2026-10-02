Мәктәп автобусы менән аварияла һәләк булған үҫмерҙәрҙе ерләнеләр

Фажиғә 29 сентябрҙә Өфө — Шишмә — Ҡырғыҙ-Миәкә трассаһының 14-се километрында була. Мәктәп автобусы 21 баланы Осоргино ауылына алып китеп бара. Һулға боролғанда автобустың ҡабырғаһына ҙур тиҙлектә ВАЗ 2112 еңел машинаһы килеп бәрелә. Автобус механик зыян күрә, балалар ҡурҡа. Ә машиналағы ике йәш кеше табиптар килгәнсе үк һәләк була.
Шаһиттар "КП-Өфө" баҫмаһына автобус водителе светофорҙың йәшел утына боролоп, ике машинаны үткәреп ебәреүен һөйләй. Баҫма мәғлүмәттәре буйынса, ВАЗ-2112 рулендә үҫмерҙәр - 19 йәшлек Александр, ә эргәһендә 17 йәшлек дуҫы Сергей (исеме үҙгәртелде) ултыра.
Сашаның танышы: "Улар ғаиләлә өсәү, игеҙәге Павел һәм туғаны Даша бар. Саша матур, аҡыллы һәм эшһөйәр ине. Бөтә күршеләр өсөн был ҡот осҡос фажиғә, сөнки егет беҙҙең күҙ алдында үҫте. Әгәр ниндәйҙер ярҙам кәрәк булһа, һәр ваҡыт булыша торғайны. Әсәһе был ҡайғыны нисек күтәрер? - ти.
Үҫмерҙәрҙе Өфө районының Михайловка ауылы зыяратында ерләнеләр.
Фото: соцселтәрҙән.