Башҡортостан
+3 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
2 Октября , 10:35

Мәктәп автобусы менән аварияла һәләк булған үҫмерҙәрҙе ерләнеләр

21 баланы алып китеп барған ПАЗ маркалы мәктәп автобусы менән булған үлемесле юл-транспорт ваҡиғаһында ике кешенең һәләк булыуы тураһында яҙғайныҡ. Уларҙың кемлеге билдәле булды.

Добавить в предпочтительные источники Google
Мәктәп автобусы менән аварияла һәләк булған үҫмерҙәрҙе ерләнеләрМәктәп автобусы менән аварияла һәләк булған үҫмерҙәрҙе ерләнеләр
Мәктәп автобусы менән аварияла һәләк булған үҫмерҙәрҙе ерләнеләр

Фажиғә 29 сентябрҙә Өфө — Шишмә — Ҡырғыҙ-Миәкә трассаһының 14-се километрында була. Мәктәп автобусы 21 баланы Осоргино ауылына алып китеп бара. Һулға боролғанда автобустың ҡабырғаһына ҙур тиҙлектә ВАЗ 2112 еңел машинаһы килеп бәрелә. Автобус механик зыян күрә, балалар ҡурҡа. Ә машиналағы ике йәш кеше табиптар килгәнсе үк һәләк була.

Шаһиттар "КП-Өфө" баҫмаһына автобус водителе светофорҙың йәшел утына боролоп, ике машинаны үткәреп ебәреүен һөйләй. Баҫма мәғлүмәттәре буйынса, ВАЗ-2112 рулендә үҫмерҙәр - 19 йәшлек Александр, ә эргәһендә 17 йәшлек дуҫы Сергей (исеме үҙгәртелде) ултыра.

Сашаның танышы: "Улар ғаиләлә өсәү, игеҙәге Павел һәм туғаны Даша бар. Саша матур, аҡыллы һәм эшһөйәр ине. Бөтә күршеләр өсөн был ҡот осҡос фажиғә, сөнки егет беҙҙең күҙ алдында үҫте. Әгәр ниндәйҙер ярҙам кәрәк булһа, һәр ваҡыт булыша торғайны. Әсәһе был ҡайғыны нисек күтәрер? - ти.

Үҫмерҙәрҙе Өфө районының Михайловка ауылы зыяратында ерләнеләр.

 

Фото: соцселтәрҙән.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика