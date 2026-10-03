Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
3 Октября , 12:05

44 йәшлек водителдең ғүмере өҙөлгән

Юлдарҙа һаҡ булығыҙ: тиҙлек режимын арттырмағыҙ, ҡаршы һыҙатҡа сыҡмағыҙ!

Добавить в предпочтительные источники Google
44 йәшлек водителдең ғүмере өҙөлгән44 йәшлек водителдең ғүмере өҙөлгән
44 йәшлек водителдең ғүмере өҙөлгән
Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, юл-транспорт ваҡиғаһы кисә кис Өфөнөң Көнбайыш урау юлының 45-се километрында булған.
Благовещендан Өфөгә табан китеп барған Nissan Juke автомобиленең 44 йәшлек водителе 62 йәшлек водитель идара иткән Mitsubishi автомобилен уҙып китергә маташҡанда 
бәрелешә.
"Авария һөҙөмтәһендә Nissan Juke водителе ашығыс медицина ярҙамы хеҙмәттәре килеп еткәнсе ваҡиға урынында һәләк булған", - тип хәбәр итәләр Башҡортостан ЮХХДИ-һында.
Юлдарҙа һаҡ булығыҙ: тиҙлек режимын арттырмағыҙ, ҡаршы һыҙатҡа сыҡмағыҙ, үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ!
Сығанаҡ: "Башинформ".
 
Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика