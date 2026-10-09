Өфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылды

Ут Рихард Зорге урамындағы биш ҡатлы йорттоң түбәһен тотошлай ялмап ала. Әйтеүҙәренсә, унда ремонт эштәре барған була.
Бәхеткә күрә, 80 фатирҙағы 41 кеше йорттан имен-һау эвакуациялана, улар араһында ете бала була. Тик фатирҙарҙа йорт хайуандары ҡала. Хужалары янғын һүндереүселәргә өйҙәренең асҡысын биреп, уларҙы ҡотҡарыуҙы үтенә. Ҡотҡарыусылар бесәйҙәрҙе алып сыға.
Янғын сәбәптәре асыҡлана. Урында тейешле хеҙмәттәр эшләй. һаулыҡ һаҡлау министрлығы, ҡыйыҡ башында эшләгән 29 һәм 40 йәшлек ике эшсенең ауыр хәлдә дауаханаға оҙатылыуын хәбәр итте.
Фото: видеонан скриншот.