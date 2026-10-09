Башҡортостан
+4 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
9 Октября , 10:05

Өфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылды

Бөгөн баш ҡалала Көньяҡ автовокзал эргәһендәге биш ҡатлы йорт янып китә. Алыҫтан уттың өйҙөң түбәһен буйынан-буйға ялмап алғаны күренә. Янғын-ҡотҡарыу хеҙмәтенең 66 ҡотҡарыусыһы урынға ашыға...

Добавить в предпочтительные источники Google
Өфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылдыӨфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылды
Өфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылды

Ут Рихард Зорге урамындағы биш ҡатлы йорттоң түбәһен тотошлай ялмап ала. Әйтеүҙәренсә, унда ремонт эштәре барған була.

Бәхеткә күрә, 80 фатирҙағы 41 кеше йорттан имен-һау эвакуациялана, улар араһында ете бала була. Тик фатирҙарҙа йорт хайуандары ҡала. Хужалары янғын һүндереүселәргә өйҙәренең асҡысын биреп, уларҙы ҡотҡарыуҙы үтенә. Ҡотҡарыусылар бесәйҙәрҙе алып сыға.

Янғын сәбәптәре асыҡлана. Урында тейешле хеҙмәттәр эшләй. һаулыҡ һаҡлау министрлығы, ҡыйыҡ башында эшләгән 29 һәм 40 йәшлек ике эшсенең ауыр хәлдә дауаханаға оҙатылыуын хәбәр итте.

 

Фото: видеонан скриншот.

Өфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылды
Өфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылды
Өфөлә көслө янғын: 41 кеше ҡотҡарылды
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика