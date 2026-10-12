Пенсионер ҡатын мутлашыусыларға бер миллион һумдан ашыу аҡса күсергән

Эске эштәр министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, аҡсаны ул мутлашыусылар шылтыратҡандан һуң билдәһеҙ иҫәпкә күсерә.
Тәүҙә ҡатынға сит кеше шылтырата һәм үҙен ташыу хеҙмәте хеҙмәткәре тип таныштыра. Ул тиҙҙән сәскә килтерелере тураһында хәбәр итә һәм телефонға килгән SMS-тан кодты атауын һорай. Пенсионер ҡатын дүрт һанлы кодты әйтә, шунан һуң һөйләшеү өҙөлә.
Һуңыраҡ уның менән "Дәүләт хеҙмәттәре" порталы һәм Федераль Именлек Хеҙмәтенең ялған хеҙмәткәрҙәре бәйләнешкә инә. Улар хужабикәнең аккаунты емерелеүен белдерә, ә уның исеменә ышаныс ҡағыҙы рәсмиләштерелеүен һәм аҡсаны ашығыс рәүештә "хәүефһеҙ иҫәпкә" күсерергә кәңәш итә. Уларҙың күрһәтмәләренә ярашлы, ҡатын банктан бер миллион һумдан ашыу аҡса ала, унда хеҙмәткәрҙәргә был аҡсаны автомобиль һатып алыу өсөн тип аңлата. Һуңынан ул аҡсаһын мутлашыусыларға күсерә.
Бынан һуң мутлашыусылар тағы ла 100 мең һумдан ашыу аҡса урларға маташа, әммә пенсионер ҡатын алдау ҡорбаны булыуын аңлай һәм полицияға мөрәжәғәт итә. Осраҡ буйынса РФ Енәйәт кодексының 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө, 159-сы статьяһының 4-се өлөшө буйынса мутлашырға маташыу тураһында енәйәт эше ҡуҙғатыла.
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы хәтерегеҙгә төшөрә: таныш булмаған кешеләргә SMS-кодтарҙы атамағыҙ. Дәүләт учреждениелары хеҙмәткәрҙәре шәхси аҡсаны "хәүефһеҙ иҫәптәргә" күсереүҙе һорамай. Бындай шылтыратыуҙарҙа телефонды шунда уҡ һалырға һәм яҡындағы полиция бүлегенә мөрәжәғәт итергә кәрәк.
Э. Ибраһимова фотоһы.