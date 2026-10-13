Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
13 Октября , 09:00

Үгеҙ хужаһын үлтергән

Ул малын аҙбарға индерергә теләгән...

Добавить в предпочтительные источники Google
Үгеҙ хужаһын үлтергәнҮгеҙ хужаһын үлтергән
Үгеҙ хужаһын үлтергән

Йылайыр районының Үрге Ғәле ауылында үгеҙ 68 йәшлек хужаһына һөжүм иткән. Алынған йәрәхәттәр һөҙөмтәһендә ир урында вафат булған. Был турала “Башинформ” агентлығы хәбәр итә.

Үрге Ғәле ауыл советы хакимиәтендә хәбәр итеүҙәренсә, ваҡиға үткән аҙнала булған. Пенсионер кискеһен ике йәшлек үгеҙен аҙбарға ҡыуып индерергә маташа. Әммә был мәлдә хайуан көтмәгәндә хужаһына һөжүм итә, ир бер нимә лә эшләп өлгөрмәй. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, алған йәрәхәттәре бик ауыр була, хужа аңына килмәйенсә вафат була.

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика