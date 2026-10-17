 Мазовты һаман эҙләйҙәр...

Өфөләге фажиғәнән һуң ете йыл уҙған, ә ике баланы үлтереү тураһында енәйәт эше ябылмаған әле.
Хәтерегеҙҙә булһа, 37 йәшлек ир айырылышырға теләгән ҡатынына үс итеп балаларын үлтерә. Үҙе һаманғаса федераль һәәм халыҡ-ара эҙләүҙә.
Был ҡот осҡос ваҡиға 2019 йылдың 26 октябрендә - атай кеше тәбиғәткә сығыу һылтауы менән 5 йәшлек Вячеславты һәм 8 йәшлек Ильяны алып китеүенән һәм башҡаса бәйләнешкә инмәүенән башлана. Балаларҙың әсәһе шунда уҡ полицияға мөрәжәғәт итә. Эҙләүҙә ирекмәндәр, ашығыс хеҙмәттәр ҡатнаша. Ике көндән һуң йылға ярында хужаның буш автомобиле табыла. Унан алда ғына ирҙең хужалыҡ тауарҙары магазинында арҡан һатып алыуын күргәндәр, шулай уҡ машинанан йыраҡ та түгел тын тултырылған йөҙөү матрасын тапҡандар.
Эҙләү бер нисә ай буйы дауам итә. Һыу төбөн тикшереү өсөн водолаздар йәлеп ителә, йылға өҫтөнән вертолеттарҙа ла тикшерәләр, бер ниндәй һөҙөмтә булмай. Тик икенсе йылдың яҙында – һыу боҙҙан асылғас ҡына тәүҙә бер малайҙың, бер нисә көндән 50 саҡрым алыҫлыҡта икенсеһенең кәүҙәләрен табалар.
25 июндә уларҙы әсәйҙәренең тыуған ауылында ерләйҙәр…
Эльмира Мазова ауыр ҡайғынан һуң бер нисә йыл үткәс яңынан тормош башлай алған. Ул Инорс биҫтәһенән Өфө янындағы ауылға күсеп килгән, 2022 йылда уның ҡыҙы тыуған, ул әле балалар баҡсаһына йөрөй.
Артем Мазов буйынса тикшереүҙең төп фаразы үҙгәрмәгән: енәйәт ҡылғандан һуң ул үҙ-үҙенә ҡул һалған тип һанала. Кәүҙәһен йылға алыҫҡа ағыҙып алып китеү йә булмаһа барып етеү ауыр булған һыу төбөндә эләгеп тороу ихтмаллығын фаразлай эксперттар. Монастырға йәки тайгаға йәшәргә киткәндер тигән фараздар икеле һанала. Шулай уҡ енәйәтсенең сит илгә ҡасыу мөмкинлеге лә кире ҡағылмай, әммә был хаҡта ышаныслы мәғлүмәттәр юҡ.
2026 йылға Мазовтың ғәйебен иҫбатлау дәлилдәрен йыйыу тамамланған, әммә тикшереү уның үҙен табыуға тиклем туҡтатылған. Хоҡуҡ һаҡлау органдары билдәләүенсә, енәйәт айырыуса ауыр булғанға уның сикләү ваҡыты юҡ. Был - ирҙе байтаҡ йылдарҙан һуң да тапһалар, ул хөкөм ҡарарынан ҡотола алмаясаҡ тигән һүҙ.
Фото: социаль селтәрҙән.