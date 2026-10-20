Башҡортостан
+7 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
20 Октября , 09:37

18 генә йәш булған

Ике ғаиләгә ауыр бәлә килде... 

Добавить в предпочтительные источники Google
18 генә йәш булған18 генә йәш булған
18 генә йәш булған

Кисә кис Белорет районының Тимер юл ауылында авария булған. “Лада Приора” автомобиленең 21 йәшлек водителе көйләнмәгән йәйәүлеләр үткәүеле буйлап юл аша сыҡҡан ҡыҙҙы тапаған, тип хәбәр иттеләр республика дәүләт автоинспекцияһынан.

Алынған йәрәхәттәрҙән 18 йәшлек ҡыҙ авария урынында вафат була. Полиция хеҙмәткәрҙәре тикшереүҙәр үткәрә, ваҡиғаның сәбәптәрен һәм шарттарын асыҡлай.

Бер яңылышлыҡ нисә ғаиләгә ауыр ҡайғы килтерҙе. Берәүҙәр саҡ 18-е тулған балаһын юғалтты. Икенсе ғаиләлә 21 генә йәшлек егет кеше үлемендә ғәйепләнә. Бының менән дә артабан йәшәр кәрәк... 

Көҙөн ҡараңғы иртә төшә башлай. Йәйәүлеләр өсөн был бигерәк хәүефле. Ҡараңғы ваҡытта тышта йөрөгәндә яҡтылыҡты сағылдырыусы кейем кейергә онотмағыҙ.

Фото: ДАИ. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика