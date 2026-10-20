18 генә йәш булған

Кисә кис Белорет районының Тимер юл ауылында авария булған. “Лада Приора” автомобиленең 21 йәшлек водителе көйләнмәгән йәйәүлеләр үткәүеле буйлап юл аша сыҡҡан ҡыҙҙы тапаған, тип хәбәр иттеләр республика дәүләт автоинспекцияһынан.
Алынған йәрәхәттәрҙән 18 йәшлек ҡыҙ авария урынында вафат була. Полиция хеҙмәткәрҙәре тикшереүҙәр үткәрә, ваҡиғаның сәбәптәрен һәм шарттарын асыҡлай.
Бер яңылышлыҡ нисә ғаиләгә ауыр ҡайғы килтерҙе. Берәүҙәр саҡ 18-е тулған балаһын юғалтты. Икенсе ғаиләлә 21 генә йәшлек егет кеше үлемендә ғәйепләнә. Бының менән дә артабан йәшәр кәрәк...
Көҙөн ҡараңғы иртә төшә башлай. Йәйәүлеләр өсөн был бигерәк хәүефле. Ҡараңғы ваҡытта тышта йөрөгәндә яҡтылыҡты сағылдырыусы кейем кейергә онотмағыҙ.
Фото: ДАИ.