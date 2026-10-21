Валерик Иҙрисов “БАРС” отрядына яҙылған

Салауат районының Арҡауыл ауылынан Валерик Иҙрисов “БАРС” подразделениеһына яҙылырға ҡарар иткән. Ул сәнәғәт һәм энергетика объекттарын пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүменән һаҡлаясаҡ.
БАРС-тың ниндәй отряд булыуы, унда кемдәр хеҙмәт итә алыуы тураһында анығыраҡ һөйләйбеҙ.
Республикала «БАРС» подразделениеһына кешеләр йыйыу дауам итә. Был отряд республиканың граждан объекттарын һәм предприятиеларын пилотһыҙ аппараттарҙан һаҡлай. Был контракттың үҙенсәлеге шунда: ир-егет төп гражданлыҡ эшен күнекмәләр һәм йыллыҡ хәрби йыйындар менән берләштерә. Рәсәйҙә бындай резервсылар 2015 йылдан булдырылды, әммә уларға МХО башланғандан һуң ихтыяж айырыуса артты.
Кандидаттарға талаптар ниндәй?
Резервҡа туғыҙ кластан кәм булмаған белемгә эйә, запаста булған һәм бер нисә критерийға тап килгән ир-егеттәр инә ала.
Запаста булған элекке хәрбиҙәр, предприятие хеҙмәткәрҙәре, дружинниктар, йәмәғәт ойошмалары ағзалары, көс структураларының элекке хеҙмәткәрҙәре резервист була ала.