Үҫмер егет яңылыш иптәшенә атҡан

Ҡариҙел районында үҫмерҙәр ҡатнашлығында күңелһеҙ хәл теркәлгән. Был хаҡта Башҡортостан Хөкүмәтенең беренсе вице-премьеры Урал Килсенбаев хәбәр итте.
Мәктәп уҡыусыһы иптәштәренә күрһәтеү өсөн йәрәхәт яһаусы пистолетты алып сығып киткән. Ата-әсәһенән рөхсәт һорап тормаған. Пистолетты күрһәткән саҡта, ул яңылыш атып ебәрә һәм эргәһендә торған иптәшенең битен яралай. Зыян күреүсегә ваҡытында медицина ярҙамы күрһәтелә, әлеге ваҡытта уның ғүмеренә ҡурҡыныс янамай.
Был осраҡты Бәлиғ булмағандарҙың эштәре буйынса комиссия айырым контролгә алған.
“Үҫмерҙәр һәм уларҙың ғаиләләре профилактик иҫәпкә ҡуйылған, улар менән белгестәр эшләй, мәктәптә аңлатыу әңгәмәләре үткәрелгән. Тағы ла бер тапҡыр бөтә ата-әсәләргә шуны иҫкәртергә теләйем: травматик һәм пневматик ҡоралдарҙы һаҡлау ҡағиҙәләре ҡәтғи тәртип талап итә. Ҡорал һәм хәрби припастар бары тик бикле сейфтарҙа, балалар ала алмаған урында һаҡланырға тейеш. Был осраҡта ата-әсәләрҙең вайымһыҙлығының хаҡы бик юғары. Һәр шундай осраҡ Бәлиғ булмағандарҙың эштәре буйынса комиссия һәм хоҡуҡ һаҡлау органдары контроленә алына. Балаларығыҙҙы һаҡлағыҙ һәм вайымһыҙлыҡҡа юл ҡуймағыҙ”, — тип мөрәжәғәт итте Урал Килсенбаев.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.
Сығанаҡ: "Башинформ" агентлығы.