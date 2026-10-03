Башҡортостан
+1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Мөхәббәт баҡсаһы
3 Октября , 14:45

Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан

Май айында "Әй Йола" йырсыһы Адель Шәйхетдинова үҙенең "принц"ын тапҡанын, уға кейәүгә сығырға тәҡдим яһағандарын хәбәр иткәйне. Бөгөн ул никахын теркәткән. Ҡыҙ кемгә кейәүгә сыҡҡан һуң? 

Добавить в предпочтительные источники Google
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡанТуй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан

"Әй Йола" музыкаль төркөмө популяр булып киткәс, уның йырсыһы Адель Шәйхетдиноваға ла иғтибар артты. Ҡыҙ, миңә күптәр кейәүгә сығырға тәҡдим итә, ти ине шаярып-көлөп. Әммә май башында уҡ ул үҙенең "принц"ын табыуын белдереп, егете менән машинала ултырған килеш балдаҡтарын күрһәтеп төшкән фотоһын баҫтырҙы.

Ҡыҙҙың атаһы Руслан Шәйхетдинов уның һайлауын хуплап, "принцты ул үҙе һайланы, ул бик лайыҡлы кеше, бәхетле булһындар" тине.

Бөгөн Адель никахын теркәткән. Йырсы туйҙы киләһе йәйгә планлаштырыуҙарын, әлегә күлдәк кенә һайлап ҡуйыуын әйткәйне.

Кейәүе - Алексей Хәйеров. Ул Өфө дәүләт нефть техник университетын тамамлаған, Рәсәй Студенттар спорт клубтары ассоциацияһы форумдарында сығыш яһаған. 

Йәштәргә бәхет теләйбеҙ!

 

Фото: "Әй Йола" музыкаль төркөмөнөң, А. Шәйхетдинова һәм А. Хәйеровтың шәхси архивтарынан.

Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Туй киләһе йәй була тигәйне... Бөгөн ул кейәүгә сыҡҡан
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика