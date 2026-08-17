Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
17 Августа , 04:00

Бөрйән районында ГТО нормативтарын тапшырыу өсөн майҙансыҡ йыһазландырыла

Унда тренажерҙар һәм швед стеналары, гимнастика эскәмйәләре, һикереү өсөн комплекстар, тартылыу өсөн арҡыры таяҡтар һәм башҡа ҡорамалдар барлыҡҡа киләсәк.

Бөрйән районында ГТО нормативтарын тапшырыу өсөн майҙансыҡ йыһазландырылаБөрйән районында ГТО нормативтарын тапшырыу өсөн майҙансыҡ йыһазландырыла
Бөрйән районында ГТО нормативтарын тапшырыу өсөн майҙансыҡ йыһазландырыла

“Рәсәй спорты” дәүләт программаһы (госпрограмма “Спорт России”) ярҙамында Бөрйән районында “Хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер” нормативтарын тапшырыу өсөн спорт майҙансығы йыһазландырыла, тип хәбәр иттеләр район хакимиәтенән.

Быға тиклем бетон нигеҙ әҙерләнгән. Хәҙер 26 спорт элементы урынлаштырыла. Унда тренажерҙар һәм швед стеналары, гимнастика эскәмйәләре, һикереү өсөн комплекстар, тартылыу өсөн арҡыры таяҡтар һәм башҡа ҡорамалдар барлыҡҡа киләсәк. Килеүселәрҙең хәүефһеҙлеге өсөн майҙансыҡҡа резина япма һалына. Яңы спорт объектын август аҙағында асыу күҙаллана.

“Рәсәй спорты” дәүләт программаһы спорт менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдырыуға һәм яҡшыртыуға, күмәк спортты популярлаштырыуға һәм рәсәйҙәрҙең йәшәү сифатын яҡшыртыуға йүнәлтелгән. Илдә тейешле инфраструктура киңәйә, күмәк саралар үткәрелә, “Хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер” Бөтә Рәсәй физкультура-спорт комплексы тормошҡа ашырыла, шулай уҡ балалар араһында күнекмәләр өсөн яңы мөмкинлектәр барлыҡҡа килә.

Программа Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

 

Фото: Бөрйән район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте.

Беҙҙең МАХ каналына ҡушылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Таңсулпан Байтимерова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика