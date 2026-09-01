Иҫке Собханғол ауылында спорт майҙансығы асылды

“Рәсәй спорты” дәүләт программаһы бурыстарына ярашлы, Бөрйән районының Иҫке Собханғол ауылында ГТО нормативтарын әҙерләү һәм тапшырыу өсөн яңы спорт майҙансығы асылды. Был хаҡта район хакимиәтенән хәбәр иттеләр.
Майҙансыҡ төрлө кимәлдәге һайғауҙар, турниктар һәм брустар комплексы, матбуғат өсөн кибеттәр, төрлө тренажерҙар менән йыһазландырылған. Спорт объекты физик культура менән шөғөлләнергә теләүселәр өсөн асыҡ.
– ГТО майҙансығын булдырыу райондың спорт инфраструктураһын үҫтереүҙә һәм сәләмәт йәшәү рәүешен популярлаштырыуҙа тағы бер мөһим аҙым, – тип билдәләне район хакимиәте башлығы Рәмил Абдуллин.
2021 йылда Иҫке Собханғол ауылының һул ярында ла ГТО майҙансығы асыла. “Рәсәй спорты” дәүләт программаһы (госпрограмма “Спорт России”) физик әүҙемлек менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдырыуға һәм яҡшыртыуға, күмәк спортты популярлаштырыуға һәм граждандарыбыҙҙың йәшәү сифатын яҡшыртыуға йүнәлтелгән.
Илдә тейешле инфраструктура киңәйә, күмәк саралар үткәрелә, “Хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер” Бөтә Рәсәй физкультура-спорт комплексы тормошҡа ашырыла, шулай уҡ балалар араһында күнекмәләр өсөн яңы мөмкинлектәр барлыҡҡа килә. Программа РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Бөрйән районы хакимиәтенән.