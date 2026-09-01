Талбазыла “Тотороҡло ғаилә” клубы эш башланы. Ул “Ғаилә” милли проектына ярашлы булдырылған.
Яңы майҙан ата-әсәләргә балалары менән мөнәсәбәтте нығытырға ярҙам итәсәк һәм ҡатмарлы тормош хәлдәрендә ҡарарҙар ҡабул итергә, профессиональ ярҙам алырға булышасаҡ. Клубта тренингтар һәм ата-әсәләр өсөн уҡытыу программалары, балалар менән берлектә саралар ойоштороласаҡ, ғаиләләр тәжрибә уртаҡлашасаҡ, ғаилә ҡиммәттәрен үҫтереүгә йүнәлтелгән занятиелар үткәреләсәк.
“Ныҡлы ғаилә бер-береңә иғтибар күрһәтеүҙән башлана.Ҡайһы саҡта ата-әсәгә әҙер кәңәштән дә бигерәк кемдеңдер ярҙамын тойоу, уның әйткәндәрен тыңлаған кешеләр булыуы мөһим. Клубта тап шундай киңлек булдырырға уйлайбыҙ”, – тип билдәләне Ауырғазы районының "Ғаилә" хеҙмәте етәксеһе Зинфира Фәйзуллина.
Рәсәй Президенты Владимир Путин билдәләүенсә, илгә ҡағылған тәрән демографик көрсөк шарттарында ғаилә һәм тыуымды яҡлау мөһим йүнәлеш булырға тейеш. Социаль өлкәләге иң эре, киң күләмле “Ғаилә” милли проекты (нацпроект “Семья”), бала тәрбиәләгән һәм күп балалы ғаиләләргә етди иғтибарын төбәп, 2030 йылға тиклем уларҙы яҡлауға 17 триллион һум аҡса йүнәлтеүҙе күҙ уңында тота.. Шулай уҡ һәр кем ҡуллана алырлыҡ, сифатлы инфраструктура булдырыу, айырыуса ауыл ерендә медицина ярҙамын яҡшыртыу, ҡатын-ҡыҙҙар консультацияларын булдырыу, балалар поликлиникаларын йыһазландырыу, балалар баҡсаларын төҙөү ҙә дауам итәсәк.
Фото: Ауырғазы районының "Ғаилә" хеҙмәте.